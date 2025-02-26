財政預算案｜中小企融資擔保批出2880億元　銀行已預留3900億元

【財政預算案/財政盈餘/財政赤字/財赤/2025財政預算案】財政司司長陳茂波宣讀財政預算案。陳茂波表示，為支持本地企業發展及「走出去」，會向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）及「市場推廣及工商機構支援基金」合共注資十五億元，並優化申請安排。商經局稍後會公布詳情。



他表示，政府一直通過「中小企融資擔保計劃」為企業提供信貸擔保。截至去年年底，計劃已累計批出超過二千八百八十億元貸款，惠及近六萬五千家中小企。為切合中小企在轉型期間的資金需要，去年十一月重推「還息不還本」安排，為期一年，讓企業可以申請最多十二個月還息不還本。

此外，多家銀行已加入由金管局和香港銀行公會成立的「中小企融資專責小組」，承諾盡量作出彈性安排，減輕中小企資金周轉壓力。參與銀行在其貸款組合額度中，為中小企預留的融資部分增加至超過三千九百億元。

為加強協助本地中小企開拓內地市場及增加電商銷售，貿發局將推出「電子商務快車」，聯同大型電商平台，為港商提供一對一顧問諮詢服務及專題講座，亦會與工業貿易署優化營商導師計劃，讓港商更好利用內地電商及網購平台促銷。此外，貿發局今年亦會舉辦第二屆「香港好物節」。