店鋪阻街｜法庭傳票罰款低於定額罰款　議員憂鼓勵製造爭議個案

店鋪阻街罪行的定額罰款在2023年10月上調至6000元，政府指截至今年3月底，共發出1593張定額罰款通知書，同期向29名人士發出傳票，涉及36宗檢控，32宗完成審理及定罪，罰款300元至6500元。有議員關注經傳票及法庭判決的個案罰則較定額罰款低，可能變相鼓勵製造爭議個案。環境及生態局局長謝展寰回應指部分情況不能僅以定額罰款處理，而若法庭判罰太低，政府可考慮上訴。



盧偉國：有前線人員執法時發傳票而非罰款通知書

經民聯立法會議員盧偉國今日（21日）提出口頭質詢，指有前線人員在執法時，無發出定額罰款通知書，反而根據《簡易程序治罪條例》發出傳票，最終罰款低於6000元的定額罰款，促局方交代相關數字。

立法會議員盧偉國。（黃浩謙攝／資料圖片）

謝展寰表示，食環署在2023年至今年3月31日發出1593張定額罰款通知書，同期向29名人士發出傳票，涉及36宗檢控，32宗完成審理及定罪，罰款300元至6500元。他指98%的零售店鋪阻街行為都是發出定額罰款通知書，但部分情況需要發出傳票，例如有爭吵、需進一步調查，或因為辱罵及不出示身份證等需警方協助或拘捕等情況。

謝展寰：親自檢視了36宗檢控個案 目前不需要累進式罰款

謝展寰稱，他親自檢視了所有個案，當中31宗包括違反超過一條法例、3宗涉及紛爭需要警方到場、1宗涉及18次的屢犯者、1宗涉及大面積阻街，全部符合執法指引。

環境及生態局局長謝展寰。（廖雁雄攝／資料圖片）

此外，他亦交代相關數字，指公眾地方店鋪阻街的罰款通知書數字由2019年至2021年增加一倍，由7600宗上升至14900宗，投訴亦由每年15000宗上升至23500宗，故當時認為需要提高罰款金額，而自2023年提高店鋪阻街的罰則後，發出定額罰款通知書的數量大減九成。他認為成效有目共睹，現階段不需要累進式罰款，日後有需要可作檢視。

27宗傳票罰款額低於定額罰款 何俊賢質疑鼓勵造成爭議個案

對於謝展寰的回應，議員繼續提出質疑。其中，盧偉國指32宗完成

的檢控個案僅得5宗罰款超過6000元、即定額罰款的金額，換言之27宗個案罰款低於6000元，證明傳票較定額罰款低的情況的確存在。

立法會議員何俊賢。（何夏怡攝）

民建聯議員何俊賢亦指出，32宗個案中部分涉案人士違反店鋪阻街超過一次，但傳票罰款仍低於定額罰款通知書，質疑會否變相提醒、鼓勵阻街行為，甚至鼓勵造成爭議個案、浪費法庭時間。

對此，謝展寰回應指部分情況不能僅以定額罰款處理，如判罰太低政府可考慮上訴，食環署正就一宗屢次干犯的個案上訴，目前正在處理。