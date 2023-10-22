店舖阻街今起罰6千　花墟商戶貨品內移憂影響生意：乜嘢叫做墟？

店舖阻街罰款今日（22日）開始增至6,000元，記者今早到旺角花墟巡視，目測商戶都將貨品收回店內。有商戶認為雖然令街道變得暢通，但亦令花墟的熱鬧程度大減，她反問當局「乜嘢叫做墟？」指明白須做到一視同仁，視乎環境及情況執法，「閒日都冇所謂，過年點做？舊年一日三張（告票）都試過。」她預料以往農曆新年花墟車水馬龍的情況亦難以再次出現，「成日話夜繽紛、乜乜繽紛，你根本日頭都冇人啦，夜乜鬼吖。」



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由今日（22日）亂拋垃圾等定額罰款金額由1,500元提高至3,000元、店舖阻街等罰款更增至6,000元。記者今早到旺角花墟巡視，商戶早已將平日放出街道以至馬路的花收回店舖之內，有商戶表示現時規例下可將貨品放於店舖三尺範圍內，目測所有商戶都嚴守規定。

有不願上境的商戶表示，有關規定對生意有一定影響，但無奈「政府個口大過我哋個口。」她表示，花檔要將鮮花放在街上，才可吸引客人，而以往都只會放於黃界之內，留一條行車線足以讓車輛通過，「啲婆婆都話仲嚟花墟做咩，乜嘢都冇。」直言現在生意難做，即使今日是假期，明日是重陽節，花墟的人流亦不多。

有商戶認為雖然令街道變得暢通，但亦令花墟的熱鬧程度大減。（廖雁雄攝）

她認為，新規例下雖然令街道變得暢通，但亦令花墟的熱鬧程度大減，她反問當局「乜嘢叫做墟？」指明白須做到一視同仁，視乎環境及情況執法，「閒日都冇所謂，過年點做？舊年一日三張（告票）都試過。」她預料以往農曆新年花墟車水馬龍的情況亦難以再次出現，「成日話夜繽紛、乜乜繽紛，你根本日頭都冇人啦，夜乜鬼吖。」

另一檔花店的員工亦認為罰款增至6,000元是過重，「你調返轉我哋嘅角度，你就知我哋感受。」她坦將鮮花全搬入店舖內難以做生意，「係睇下幾時死嘅啫嘛。」

▼2022年1月14日 花墟在農曆年前店舖阻街嚴重▼

