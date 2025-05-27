記協指記者被無理查稅　李家超：不應姑息養奸施壓　否則自暴其醜

香港記者協會反映至少8間新聞機構、20名新聞工作者或其家人被稅務局查稅，要求他們先繳高額暫繳稅，主席鄭嘉如稱遭「無理複查」。行政長官李家超今日（27日）在行政會議前見記者，被問到會否令人懷疑政府針對獨立媒體的記者，他不點名回應指對於「一啲人士」評稅及追稅的事情，表明稅務局查稅是依法盡責，記者都無特權犯法逃稅。他說真正的專業團體是應該提升行業水平，不應姑息養奸，若假扮專業團體，助長成員犯法逃稅，嘗試向政府施壓，只會自暴其醜。



▼5月27日記協召開記者會反映成員及家人遭查稅▼



+ 6

記協指多名記者被查稅 鄭嘉如：入息與局方估算相差40萬

記協早前召開記者會，反映成員及家人遭稅務局不合理查稅，包括主席鄭嘉如遭複查2018/19年度的稅務，稅局估算其全年入息逾63.1萬元。不過，鄭指當時任職記者的月薪1.8萬元，全年實際入息與局方估算相差40萬元。

5月27日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（馬楚烽攝）

李家超今日（27日）被問到記協不少成員是獨立媒體的記者，此舉會否令人懷疑政府針對他們。李家超表示，根據香港法例，所有納稅人都要正確報稅、準時交稅，逃稅是可以被依法起訴，最高刑罰是監禁三年，稅務局依法查稅評稅，是法律要求的職責。

冇人有特權犯法，亦都冇人有特權不被評稅，無論乜嘢行業，公務員也好，專業或非專業人士也好，記者或任何行業都冇特權犯法逃稅，會依法起訴。 行政長官李家超

5月27日，行政長官李家超在行會前見記者，回應記協指遭查稅一事。（馬楚烽攝）

李家超指團體不應「姑息養奸」助長逃稅

李家超隨即形容專業團體不應「姑息養奸」，助長犯法行為，稱真正的專業團體應該提升行業水平。他提醒無論是否專業團體，抑或是「假扮專業行業團體」：