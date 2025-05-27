三大評級機構齊給予「穩定」展望　港府：反映香港具備韌性

評級機構標普及穆迪今日（27日）分別發表報告，標普維持香港「AA+」的信貸評級和「穩定」的評級展望，而穆迪在維持香港「Aa3」信貸評級的同時，將評級展望由「負面」調升為「穩定」。另一評級機構惠譽日前亦給予香港「穩定」評級展望。



對於三大評級機構分別確認香港的評級，並一致給予香港「穩定」的評級展望，特區發言人表示，反映香港在全球經濟和金融不確定性增加之際，具備穩定前行的韌性。



港府表示標普及穆迪均對香港的信用基本面作出相當正面的評價。

穆迪：繼續支持香港信用評級 標普：香港依然保持平穩運作

穆迪指出，在當前全球貿易摩擦加劇和貿易面臨較低增長的情況下，香港憑藉高效的政策機制，加上香港經濟和金融系統的韌性，將繼續支持香港的信用評級。標普則指出，特區政府的政策趨向更靈活和高效，而香港的聯繫匯率制度促進了貨幣和金融穩定，經歷市場波動依然保持平穩運作。

特區政府發言人表示，標普及穆迪均對香港的信用基本面作出相當正面的評價，包括龐大的財政緩衝和外匯儲備、強健的對外資產負債表，以及較高人均收入水平等。港府稱，香港經濟在今年首季穩健增長，儘管關稅戰持續影響全球經濟，但隨着國際貿易摩擦近期稍為緩和，外圍環境的不利因素和不確定性會略為減輕；內地經濟穩中有進，是香港經濟發展的強大後盾。展望未來，特區有信心在應對外部挑戰的同時，把握新形勢下的發展機遇。