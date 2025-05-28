特首政策組專家組原班人馬續任一年　包括新地郭基煇、恒地李家誠

特首政策組專家組59名成員，「原班人馬」續任一年，今天（28日）宣布本月30日生效，未有委任新成員加入。恒基地產兆業集團主席兼董事總經理李家誠、新鴻基地產執行董事郭基煇等繼續獲委任。



特首政策組專家組。（特首政策組）

特首政策組專家組2023年5月成立，由商業和金融界別、專業人士、智庫及學術界等不同背景的人士組成，就各項議題向特首政策組提供意見。

特首政策組組長黃元山。（特首政策組）

特首政策組組長黃元山感謝專家組成員過去一年積極建言獻策，無私分享各自領域的專業知識、真知焯見及研究成果，為《施政報告》提供重要參考。

特首政策組專家組舉行會議。（特首政策組）

他又說特首政策組與專家組成員過去一年的互動交流模式多元化，除了全體會議外，亦包括舉行論壇、研討會、分享會、小組討論、個別會面、參觀拜訪、書面交流等，亦會邀請大學及民間智庫舉行開題會和結題會，專家組成員從其行業角度發表意見，令研究更有應用性。

專家組成員亦會為兩項政策研究資助計劃擔任外部審視員，協助評審相關的研究計劃書及為資助申請提供意見。

特首政策組社會發展專家組。（特首政策組）

經濟發展專家組

王磊、巴曙鬆、李律仁、李家誠、李曦光、竺稼、洪小源、胡陳德姿、容永祺、張德熙、樑頴宇、郭基煇、曾順福、湯道生、楊德斌、劉伯偉、黎永良、龔永德

社會發展專家組

李焯麟、孫燕華、馬駿、許琳、陳少波、陳永德、陳宗彝、陳建強、陳曉峯、陸地、劉洋、鄧飛、盧永雄、戴希立、戴德豐、羅詠詩、羅寶文

研究策略專家組

王於漸、王福強、毛振華、白立邦、何建宗、何達基、吳宏偉、肖耿、周文港、周伯展、林一星、張家敏、張量童、郭萬達、陳文鴻、黃平、黃玉山、雷鼎鳴、趙汝恆、劉兆佳、劉佩瓊、蔡洪濱、鄭永年、盧煜明