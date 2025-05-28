太空油｜所有「依托咪酯」類似物擬列毒品 今年首季近200人吸食
撰文：潘耀昇
出版：更新：
去年全年有300人被呈報吸食「太空油」毒品，保安局今天（28日）透露今年首季初步有191人被呈報吸食「太空油」毒品，當中近七成人屬21歲以下，當局形容「太空油」已成為最常吸食的毒品，建議修例將所有「依托咪酯」類似物列為毒品，目標本年度立法會會期完結前以先訂立後審議方式刊憲修例。
六種物質也列為毒品
今次修例，同時將六種物質也列為毒品，包括N-吡咯烷基丙托尼秦、N-吡咯烷基美托尼秦、N-哌啶基依托尼秦、N-去乙基異丙托尼秦、六氫大麻酚、卡立普多 。當中，卡立普多屬中樞性骨骼肌鬆弛藥，過去十年有16宗卡立普多的進口記錄，其餘五種有部分屬合成類鴉片，過去五年並無上述物質的報關進出口記錄。
目標今個立法會期刊憲修例
保安局表示最近的科學分析顯示，某些目前未被法律列為危險藥物的「依托咪酯」類似物，有可能會被濫用，為防患未然，建議所有「依托咪酯」類似物列為毒品，目標本年度立法會會期完結前，刊憲修訂《危險藥物條例》， 並提交立法會以先訂立後審議的方式盡快管制。
阻截15萬枚「太空油」毒品煙彈流入市面
政府今年2月14日先將「依托咪酯」及其三種類似物，即美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯列為毒品，警務處與海關自立法起至今年4月，阻截最少15萬枚「太空油毒品」煙彈流入市面，涉及255宗個案，拘捕315人。
控煙十招｜林順潮舉腳贊成 指「太空油」過於浪漫促改名警旺角巡查16個處所拘4人 包括19歲女藏有10顆太空油煙彈警方深水埗路障截查私家車 揭27歲男子藏太空油毒品等值$5萬港鐵後生仔疑吸太空油狂震！遭近距離拍片眼神恍惚 網民建議咁做梨木樹邨單位變毒品倉 警拘兩金毛短髮女 檢$150萬太空油煙彈等PTU深水埗截查可疑男女 檢獲西瓜刀和$600太空油煙彈 2人被捕蘇屋邨14歲男童房間藏$8300「太空油毒品」 父大義滅親舉報警秀茂坪掃毒拘情侶檢多種毒品 $132萬太空油粉末料可製4500煙彈