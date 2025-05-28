太空油｜所有「依托咪酯」類似物擬列毒品　今年首季近200人吸食

去年全年有300人被呈報吸食「太空油」毒品，保安局今天（28日）透露今年首季初步有191人被呈報吸食「太空油」毒品，當中近七成人屬21歲以下，當局形容「太空油」已成為最常吸食的毒品，建議修例將所有「依托咪酯」類似物列為毒品，目標本年度立法會會期完結前以先訂立後審議方式刊憲修例。



近年本港濫用「太空油」毒品有上升趨勢。（資料圖片）

懷疑液態「依托咪酯」及「太空油」毒品煙彈等。（林振華攝）

六種物質也列為毒品

今次修例，同時將六種物質也列為毒品，包括N-吡咯烷基丙托尼秦、N-吡咯烷基美托尼秦、N-哌啶基依托尼秦、N-去乙基異丙托尼秦、六氫大麻酚、卡立普多 。當中，卡立普多屬中樞性骨骼肌鬆弛藥，過去十年有16宗卡立普多的進口記錄，其餘五種有部分屬合成類鴉片，過去五年並無上述物質的報關進出口記錄。

海關早前在三個陸路管制站檢獲「太空油」毒品及其他毒品。(海關圖片)

「太空油」、「K仔」等毒品及一批製毒工具。（蔡正邦攝）

目標今個立法會期刊憲修例

保安局表示最近的科學分析顯示，某些目前未被法律列為危險藥物的「依托咪酯」類似物，有可能會被濫用，為防患未然，建議所有「依托咪酯」類似物列為毒品，目標本年度立法會會期完結前，刊憲修訂《危險藥物條例》， 並提交立法會以先訂立後審議的方式盡快管制。

懷疑液態「依托咪酯」及「太空油」毒品煙彈等。（林振華攝）

阻截15萬枚「太空油」毒品煙彈流入市面

政府今年2月14日先將「依托咪酯」及其三種類似物，即美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯列為毒品，警務處與海關自立法起至今年4月，阻截最少15萬枚「太空油毒品」煙彈流入市面，涉及255宗個案，拘捕315人。