控煙十招｜林順潮舉腳贊成　指「太空油」過於浪漫促改名

港區全國人大代表、選委界立法會議員林順潮醫生今日（28日）在傳媒茶聚時分享控煙及深化國際交往合作的建議，包括禁止「吸煙火車頭」、「排隊時吸煙」、「研究擴大禁煙區範圍至有蓋行人天橋」等，並建議修改過於「浪漫」的「太空油」名稱。另外，他透露將在6月21開幕的第一屆國際癌病防治學術大會中成立國際癌病防治醫學（ISOPT），冀將其打造成全球認可的國際癌病防治醫學會，增加國家和香港在癌症領域的話語權和影響力。



林順潮表示自己試過抽煙減壓，但因哥哥吸煙生病讓他覺得「香煙需要控制」。（潘耀昇攝/資料圖片）

以肺癌離世哥哥為例 促完善「控煙十招」

林順潮認同自由社會應有平衡點，但他同時指出，香煙會產生二手煙，對他人造成危害。他以自己哥哥在十幾年前因吸煙罹患肺癌去世為例，表示「舉腳贊成」政府的「控煙十招」修例草案，並對其中部分修例提出建議，包括：「吸煙火車頭」（即邊行邊吸煙）納入規管；排隊時禁止吸煙；研究擴大禁煙區範圍至有蓋行人天橋，並應視乎人流量設立禁煙區。

林順潮肯定修例草案規定禁止在公眾地方管有另類吸煙產品（即煙彈、加熱煙支和草本煙）可管控太空油；就「加味煙」的規管，他認為應加入「含指明添加劑或加味劑的傳統吸煙產品」的註解，因為市民有可能從網上購買「加味爆珠」自己DIY。

「太空油」內地名為「依托咪酯 」，台灣名為「喪屍煙彈」，香港有必要也有條件修改這類毒品名稱。 立法會議員林順潮

林順潮還提出應該修改過於「浪漫」的「太空油」名稱，例如內地名為「依托咪酯 」，台灣名為「喪屍煙彈」，建議舉辦公開命名大賽，認為「有必要也有條件」修改該類毒品名稱。

林順潮認為學術大會能匯聚國內外專家、領導、從業人士，會變成「香港的大事」。（潘耀昇攝/資料圖片）

將成立國際癌病防治醫學會

林順潮亦關注癌症防治，他表示，6月21至22日將舉辦第一屆國際癌病防治學術大會及公眾教育活動，邀請了一班美歐腫瘤科國際權威專家出席，現場可容納500人，網上觀眾預計超過100萬人。

有很多癌症很早就可以發現，早發現是可以根治的。 立法會議員林順潮

屆時還將成立國際癌病防治醫學會（International Society of Oncology Prevention and Treatment）。林順潮稱，他與國際癌病權威Charles Balch作為共同創辦人，希望將ISOPT打造成為全球認可的癌病防治組織，並將香港作為重要的國際交流平台，增加中國在癌症領域的話語權和影響力。