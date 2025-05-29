特首交流答問會｜提北都要加強統籌　李家超趁機讚黃偉綸默默耕耘

行政長官李家超今天（29日）早上10時半至中午12時，到立法會出席特首互動交流答問會，與議員討論深化國際交往合作和加快發展北部都會區兩個議題。



5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（鄭子峰攝）

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（鄭子峰攝）

望探討香港發展方向 深化國際交往合作

李家超表示，希望行政主導、愛國者治港融合之下，有宏觀角度探討國家發展戰略下香港發展方向，共同為香港做事。今次主題包括深化國際交往合作，他表示上任來多次外訪多個國家，發揮香港內聯外通優勢，而國際調解院將設在香港，明天（30日）舉行儀式，充分顯示香港調解實力，可促進香港國際交往合作。

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（直播截圖）

另一主題是加快發展北部都會區，人口將會佔香港三分一，發展關乎香港長遠土地房屋、產業、競爭力發展，過去兩年多政府加快步伐發展，但對步伐仍心急如焚，希望與議員探討如何加快路徑。

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（直播截圖）

第一節深化國際交往合作討論上，李家超表示兩星期前帶領香港及內地出訪中東兩國，訪問進一步建立港府與兩個國家的關係，代表團達成59項備忘錄，進一步推進人民交流。他表示，上任以來出訪多個國家，包括沙特、泰國、越南、秘魯等，每次都獲得充實成果，展示香港超級聯繫人、增值人角色，創造經濟新增長點的實際體會。他表示，香港可以從哪些方向繼續推進，期待與議員交流。

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（鄭子峰攝）

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（直播截圖）

5月29日，選委界立法會議員陳曼琪在立法會特首互動交流答問會上向李家超發問。（直播截圖）

陳曼琪關注中東外訪後續政策

選委界陳曼琪關注特首有否轉化外訪中東法律業成果的後續政策；她建議政府建立協同機制，推動政策企業出海整合資源，未來法律界外訪團，加入更多中小律師行；加強信保局角色、促進法律界和企業對接等。

李家超：深化國際合作是所有人責任

李家超表示認同意見，律師會會長參與了今次中東訪問，並簽署合作協議，出訪時也有推廣國際法律合作，簽署多項協議和備忘錄。他指，每次訪問都會帶法律界、商界、專業人士高級代表，大致25到30人，否則運作會有問題，感謝他們的參與。

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（直播截圖）

李家超說，有向代表團說過，最重要是打開政府大門，落實開大門的成果，是所有業界要共同努力爭取落實的。政府工作報告所指要「深化國際交往合作」，是香港所有能發揮力量的人的責任，政府是第一責任人，會盡量發揮領導作用。他又指，鼓勵法律界代表一齊去不同地方，鞏固加強法律協作。

5月29日，選委界立法會議員黃錦輝在立法會特首互動交流答問會上向李家超發問。（直播截圖）

黃錦輝關注香港國際會議偏重商業 學術會議少

選委界黃錦輝關注香港香港舉辦的國際會議偏重商業，著重學術及科研交流的大型國際會議較少，稱香港要建立國際創科中心與國際教育樞紐，建議李家超更著重推動大型學術會議，吸引全球科技人才和學者相互交流，了解香港實際情況。

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（鄭子峰攝）

李家超：美國學生受不公對待 盼展示香港教育成功

李家超認同黃錦輝的說法，「香港是一個多元社會，有多元優勢，不同領域都要搞」，應舉辦如國際教育、金融等林林總總等會議。他強調香港的教育優勢，「1100平方公里的地方有五個百強大學，但吸引力需要靠業界展示出來。」他續指政府只有一個，十五個局和十幾萬公務員應該一起努力。

5月29日，經民聯選委界立法會議員梁美芬在立法會特首互動交流答問會上向李家超發問。（直播截圖）

梁美芬望港府說服阻撓香港加入RCEP的成員

經民聯選委界立法會議員梁美芬表示，期待明日調解院公約簽署儀式，特別是王毅及多個國家親臨見證，形容是國家送給香港很好的禮物。她指國際調解院設立運作是國家事權，建議特區推薦國家法專家給國家，推展不同法律體系的人給國家；規則上大灣區有不同法系，應該多參與國家調解院規則制定。她問及如何用國際調解院吸引資金人才，或者幫助加入RCEP等組織。

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（鄭子峰攝）

李家超指，梁美芬推進法治建設很用心、做了很多工作。他表示要不斷發揮影響力，凝聚不同國家及地區在這方面的人才，將整個生態圈擴大到全世界，認同將人才推薦給國家或調解院做重要崗位，各界可以推薦人才。對於RCEP，他表示香港積極加入的經濟網絡，會大量促進香港不同機遇，想聽梁美芬的議員，國際調解院成立如何增加加入RCEP優勢。

梁美芬指，下周有專家團被邀請到RCEP青年創業論壇，有機會表達香港一國兩制如何有利RCEP各個國家。梁表示，任何場合有機會說服RCEP成員，特別阻撓香港加入的，要讓他們了解香港的人及事務，可以打動不必要的障礙。

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（直播截圖）

李家超：加入RCEP進程要談及香港優勢

李家超指，梁美芬發言啟發了他，加入RCEP進程都要談及香港優勢、如何貢獻到RCEP國家，香港的法治建設、法治優勢，應該在探討時提出，讓大家知道香港有何優勢，特別是解決商務爭端，國際調解院地位，甚至仲裁方面香港都排名第二，與另一個經濟體並排，仲裁涉及金額較其他地區大很多，香港仲裁國際性，其他地方可能仍處於區域性。

5月29日，選委界立法會議員梁毓偉在立法會特首互動交流答問會上向李家超發問。（直播截圖）

梁毓偉關注如何接待海內外青年來港研學

選委界梁毓偉提問，要深化國際交往合作，希望香港青年和世界其他青年有深刻友誼，詢問香港如何接待海內外青年來研學，為香港搶人才提供新鮮血液。他建議拆墻鬆綁，讓海外留學生做短期實習；並與高校合作設計更多研學路線。

李家超鼓勵民間組織安排外訪機會

李家超指，青年國際交流合作很重要，他去東盟國家出訪時，宣佈了讓文萊、印尼青年可到香港實習，計劃2024年開展，會根據受歡迎程度做大做深。他指，香港有為青年提供去聯合國、其他國際組織實習的機會，但更重要的是各界參與，共同推進，因為民間的力量涵蓋範圍廣泛多元。他強調，鼓勵民間組織安排外訪機會。

他亦指，很重視一帶一路青年交往；學校之間的交流互訪也很重要，總結推動青年去參加國際交流，是共同的工作目標；大型會議如博鰲論壇也會組織香港青年參與。

5月29日，民建聯立法會議員陳仲尼在立法會特首互動交流答問會上向李家超發問。（直播截圖）

陳仲尼倡內地重點城市設專業服務平台對接企業

民建聯選委界立法會議員陳仲尼表示，國企、民企有走出去的意願及需求，更揚言「不出海就出局」，香港在國際市場有深厚業務及基礎。他建議特區及貿發局在內地重點城市建設專業服務平台，通關平台對接內地企業，知道他們的需求，持續提供一站式幫助。

李家超指認同方向，可加強目前政府做法，議員想法與政府相似。他表示有經貿辦、貿發局、投資推廣署，整體有89個辦事處單位。他表示，相關單位會做諮詢、對接、介紹網絡，至於現有的制度下如何加強，著陳仲尼介紹一下。

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（鄭子峰攝）

陳仲尼指，特區要研究如何整合剛才提及的各個機構，可能一開始要有試點，要有統一對接平台，大家都要參與，皆因內地企業不知道要找經貿辦還是投資推廣署，香港合規機構可以提供服務，內地企業都會告知需要甚麼，定期要精準對接，平台就如同「媒人」，但是否可以「開花結果」要看各自魅力。

李家超回應指，經貿辦、貿發局、投資推廣署就是一個平台，三方融合推廣就是平台概念，但已經發展超過了平台，現時已經主動出擊，設立的辦事處有些不重疊，但有些重疊的因為市場太大需要各自發揮，任何人想參與都歡迎。他指，三個單位的由商務及經濟發展局統籌，多謝議員的意見。

5月29日，商界立法會議員廖長江在立法會特首互動交流答問會上向李家超發問。（直播截圖）

廖長江倡政府全資擁有公司制定北都發展

商界立法會議員廖長江關注北都發展方面，政府如何透過頂層設計加強和業界合作，加快招商引資，舉例政府會否參考港深創科研公司負責河套的實務工作；或由政府全資擁有的公司，負責制定北都不同園區的高層次發展策略。

李家超：北都需超大規模市場配合 思考分不同架構推進

李家超說明白大家對北都議題心急，重申他都心急如焚。他指，北都佔香港面積三分之一，所以頂層設計、架構、公私營如何合作，是很大的議題，簡單來說如果將北都和機場作比較，大家都覺得機場做得好，但機場面積只佔1%左右，北都就佔33%，是需要超大規模的市場配合，應思考能否分成不同架構去推進。

李家超強調，他很關心北都發展的架構和方法，北都不只是房地產發展，希望在第二節詳細討論。

5月29日，新民黨立法會議員李梓敬在立法會特首互動交流答問會上向李家超發問。（直播截圖）

李梓敬借鑑IShowSpeed倡引入大流量KOL來港

新民黨立法會議員李梓敬表示，早前IShowSpeed來香港及內地，吸引國際目光，有媒體形容單人之力摧毀西方對中國抹黑，但網紅經濟及短視頻很多，認為IShowSpeed未來香港之前，大部分在席議員及官員都不認識。他問及未來會否考慮讓機構申請引入大流量KOL來香港，會否有支援讓他們出席國際KOL活動，加強香港業界與海外KOL交流。

5月29日，新民黨立法會議員李梓敬在立法會特首互動交流答問會上向李家超發問。（鄭子峰攝）

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（鄭子峰攝）

設平台讓KOL宣傳香港？李家超：民間力量好靈活

李家超指用KOL宣傳絕對支持，上任以來加大新聞資訊發放，更重視宣傳香港說好香港故事，方法多元、無窮無盡。至於議員提及的設平台讓KOL發聲，他表示要貼近實際社會變化，政府要做、民間要做，民間有自由度做，有機會政府會支持，資金資助有限，但適當情況下可考慮。

他表示今年第一季已經600多名KOL宣傳香港，涉及英國、澳洲、南韓、泰國、印尼、內地，澳洲觀眾收視不錯有5000萬，整體有3.8億觀眾，但沒有最好只有更好，宣傳都等於市場推廣競爭遊戲。他表示，大家要共同努力，政府可做會盡力做，但政府很多規則、限制，民間力量好靈活，議員都可以凝聚力量，提出貼市、最生鬼令流量多的方法，要思考及創新。

5月29日，選委界立法會議員劉智鵬在立法會特首互動交流答問會上向李家超發問。（直播截圖）

劉智鵬關注擴大北都大學城規模吸引外地學生

選委界劉智鵬亦關注近日哈佛大學禁留學生繼續學業，詢問政府會否高姿態擴大北都大學城規模，增撥研究經費，吸引其他國家學生、教授到香港發展，甚至是一帶一路國家和歐美國家的學生。

李家超：有需要願審視將八大非本地生學額提高

李家超說很認同建議，重提前天（27日）見傳媒時有講過，歡迎任何受美國不公平待遇的學生來港留學，對香港是一個機遇，也是一種公平對待。他補充，香港會全力和大學提供最佳支援和協助，盡量提供支持，相信世界不同地方的學生，不只是思考現在在美國進修是否受歡迎，還會想長遠學業會否受影響，而香港的大學很多專業排名前，優勢多。

他說願意再審視將八大非本地生學額提升，不過目前學額仍有空間再收生，希望各個大學更主動積極收生，吸納更多學生。他又指，最近香港國際教育博覽會都推動香港留學，反映好積極，重申今次事件為香港教育帶來好機會。

5月29日，保險界立法會議員陳健波在立法會特首互動交流答問會上向李家超發問。（直播截圖）

陳健波盼北都簡化行政程序 擴大市場參與

保險界陳健波提問，北都其中一個發展目標是產業，北都臨近深圳，可以錯位發展互惠互利，但發展需要資金和時間，如果縮減時間，自然更多企業會投資。他詢問政府會否有創新綜合的策略，簡化行政程序，擴大市場參與，提速建設。

李家超表示，今次討論加快發展北都是為了聽意見，他稱認同在不同環節要加快加深發展，但反問陳現時北都發展瓶頸、短板、要改善的程序到底是什麼？

5月29日，保險界立法會議員陳健波在立法會特首互動交流答問會上向李家超發問。（鄭子峰攝）

陳健波稱，主要是協調問題，如果能有一個終極唯一的審批機構，其實已經是很大的變化。他稱主事官員要有同理心，令發展商和參與者像一個團隊，有為參與投資的人解決問題的心態。

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（直播截圖）

李家超強調統籌作用 借九龍城寨展點名讚黃偉綸默默耕耘

李家超說認同審批程序的問題，強調統籌領導作用很重要，在不同環節快手做也很重要。他舉例，近期將九龍城寨電影的實景搬到九龍城公園，就是兩位副司長的努力和配合，「黃偉綸（財政司副司長）默默耕耘佢唔講㗎，另一位副司長就增值」。他希望了解有什麼法律可以修訂，以加快北都發展。

5月29日，自由黨航運交通界議員易志明在立法會特首互動交流答問會上向李家超發問。（鄭子峰攝）

易志明：北都產業園發展不應「價高者得」

自由黨航運交通界議員易志明指，運輸物流業界歡迎北部都會區加快發展的。但認為政府跟業界心目中的產業園發展方向不一樣，政府的方向政府規劃，並邀請有意向人士參與，「基本上是公營協作利用私人企業的資金共同發展。」他指出，政府不應該「價高者得」，業界則認為應該採納產業元發展概念，讓具規模的相關業界，自我組合成為某類型產業群價值，建立互相支持的生態系統，以「誰能為香港未來帶來最高經濟效益作為考量。」

李家超認同易志明的觀點，稱過去政府都以土地房屋為本，少重視「產業發展」思維，但在市場面對變化，政府財政狀況亦有變化的今天，應以產業主導，重視產業帶來的經濟價值，表示應探討「有為政府與市場的高效合作」。他形容，「從高層次看森林，香港的樹有時候比人高，有時候沒別人高，但香港好多顆樹加起來是高過很多國家的。」他表示會將易志明建議「拎翻去同大家研究」，推動創新思維，以產業作為主體考慮的方向。

5月29日，選委界立法會議員李浩然在立法會特首互動交流答問會上向李家超發問。（鄭子峰攝）

李浩然關注讓業界進駐河套港深創科園遇困難

選委界李浩然指，業界入駐河套港深創科園面臨困難，目前九月可以入駐的樓層只有實驗室沒有辦公室，配套不足，而辦公室樓層最快要等到2027年，詢問政府有沒有優化措施讓業界儘快入駐。並建議短期內設立簡易辦公室，對辦公室租金上提供優惠，長期則需要在佈局發展上更符合業界需要，例如完善交通設備，與大型機構建立共享實驗室，以及與深圳加強合作，例如香港監督，內地建設等發展方式。

李家超回覆指自己對該問題「心急如焚」，表示政府內部一直有討論辦公室問題，共享設施亦有考慮。現在有香港園區公司和創新及工業局有不斷跟業界溝通需要，日後會持續推動該問題解決落實。

5月29日，民建聯立法會議員劉國勳在立法會特首互動交流答問會上向李家超發問。（鄭子峰攝）

劉國勳倡北都地價先行變成產業先行

民建聯立法會議員劉國勳表示，外圍經濟環境令私人市場參與不似預期，建議地價先行變成產業先行，研究成立北都管理局的可行性。他指北都要根據市場變化動態發展。對於美國哈佛鬧劇，他指政府要把握契機加快發展北都大學城，洪水橋用地應優先上馬、盡快展開意向調查。

李家超表示，片區發展已經接納、按實補價要研究，明白大家財政受壓力，共同要思考新方法。劉國勳曾建議在北部都會區推行「1.5級產業園」模式，李家超認為香港要考慮綜合產業，例如服務業為主就不應該拖低，認同要融合發展取得更快發展。對於加速發展大學城，他指提出的意見教育局會考慮，個人很希望加快教育城建設。

劉國勳亦提出北都條例，他指要與北都管理局及北都公司一起做，北都佔地大，前海都覆蓋不少地方，前海管理局管理用地產業發展，而北都管理局都可以考慮參考。他指內地很多新區條例可以參考，都是關於產業發展、科技創新，北都條例可以加入跨境要素，政策、制度創新可以拆牆鬆綁。他指，如果北都很多修例，立法會耗時比較長，舉例指如果自動駕駛在北都可能需要修例，但如果有北都條例可直接允許自動駕駛在北都試行等。

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（鄭子峰攝）

李家超總結發言時，感謝議員的熱烈發言和提問，形容當中有很有用的互動交流，重提他的施政目標是發展經濟，改善民生，創造香港美好未來。他指，深化國際交往合作是開拓市場、發展經濟的重要工作，香港也要利用好超級聯繫人和超級增值人的角色，創造更大經濟成果，讓市民分享紅利。他指，除了房屋土地可以改善民生，北都更加是香港經濟發展的新引擎，帶來產業就業、創新科技，更帶來香港和內地協同發展、優勢互補的雙贏格局。

他指，一國兩制已經進入新階段，他對香港整體良好勢頭、持續向好有信心，會和各個政府單位好好整理今次收到的意見，納入施政考慮。