特首交流答問會｜提北都要加強統籌 李家超趁機讚黃偉綸默默耕耘
行政長官李家超今天（29日）早上10時半至中午12時，到立法會出席特首互動交流答問會，與議員討論深化國際交往合作和加快發展北部都會區兩個議題。
望探討香港發展方向 深化國際交往合作
李家超表示，希望行政主導、愛國者治港融合之下，有宏觀角度探討國家發展戰略下香港發展方向，共同為香港做事。今次主題包括深化國際交往合作，他表示上任來多次外訪多個國家，發揮香港內聯外通優勢，而國際調解院將設在香港，明天（30日）舉行儀式，充分顯示香港調解實力，可促進香港國際交往合作。
另一主題是加快發展北部都會區，人口將會佔香港三分一，發展關乎香港長遠土地房屋、產業、競爭力發展，過去兩年多政府加快步伐發展，但對步伐仍心急如焚，希望與議員探討如何加快路徑。
第一節深化國際交往合作討論上，李家超表示兩星期前帶領香港及內地出訪中東兩國，訪問進一步建立港府與兩個國家的關係，代表團達成59項備忘錄，進一步推進人民交流。他表示，上任以來出訪多個國家，包括沙特、泰國、越南、秘魯等，每次都獲得充實成果，展示香港超級聯繫人、增值人角色，創造經濟新增長點的實際體會。他表示，香港可以從哪些方向繼續推進，期待與議員交流。
陳曼琪關注中東外訪後續政策
選委界陳曼琪關注特首有否轉化外訪中東法律業成果的後續政策；她建議政府建立協同機制，推動政策企業出海整合資源，未來法律界外訪團，加入更多中小律師行；加強信保局角色、促進法律界和企業對接等。
李家超：深化國際合作是所有人責任
李家超表示認同意見，律師會會長參與了今次中東訪問，並簽署合作協議，出訪時也有推廣國際法律合作，簽署多項協議和備忘錄。他指，每次訪問都會帶法律界、商界、專業人士高級代表，大致25到30人，否則運作會有問題，感謝他們的參與。
李家超說，有向代表團說過，最重要是打開政府大門，落實開大門的成果，是所有業界要共同努力爭取落實的。政府工作報告所指要「深化國際交往合作」，是香港所有能發揮力量的人的責任，政府是第一責任人，會盡量發揮領導作用。他又指，鼓勵法律界代表一齊去不同地方，鞏固加強法律協作。
黃錦輝關注香港國際會議偏重商業 學術會議少
選委界黃錦輝關注香港香港舉辦的國際會議偏重商業，著重學術及科研交流的大型國際會議較少，稱香港要建立國際創科中心與國際教育樞紐，建議李家超更著重推動大型學術會議，吸引全球科技人才和學者相互交流，了解香港實際情況。
李家超：美國學生受不公對待 盼展示香港教育成功
李家超認同黃錦輝的說法，「香港是一個多元社會，有多元優勢，不同領域都要搞」，應舉辦如國際教育、金融等林林總總等會議。他強調香港的教育優勢，「1100平方公里的地方有五個百強大學，但吸引力需要靠業界展示出來。」他續指政府只有一個，十五個局和十幾萬公務員應該一起努力。
梁美芬望港府說服阻撓香港加入RCEP的成員
經民聯選委界立法會議員梁美芬表示，期待明日調解院公約簽署儀式，特別是王毅及多個國家親臨見證，形容是國家送給香港很好的禮物。她指國際調解院設立運作是國家事權，建議特區推薦國家法專家給國家，推展不同法律體系的人給國家；規則上大灣區有不同法系，應該多參與國家調解院規則制定。她問及如何用國際調解院吸引資金人才，或者幫助加入RCEP等組織。
李家超指，梁美芬推進法治建設很用心、做了很多工作。他表示要不斷發揮影響力，凝聚不同國家及地區在這方面的人才，將整個生態圈擴大到全世界，認同將人才推薦給國家或調解院做重要崗位，各界可以推薦人才。對於RCEP，他表示香港積極加入的經濟網絡，會大量促進香港不同機遇，想聽梁美芬的議員，國際調解院成立如何增加加入RCEP優勢。
梁美芬指，下周有專家團被邀請到RCEP青年創業論壇，有機會表達香港一國兩制如何有利RCEP各個國家。梁表示，任何場合有機會說服RCEP成員，特別阻撓香港加入的，要讓他們了解香港的人及事務，可以打動不必要的障礙。
李家超：加入RCEP進程要談及香港優勢
李家超指，梁美芬發言啟發了他，加入RCEP進程都要談及香港優勢、如何貢獻到RCEP國家，香港的法治建設、法治優勢，應該在探討時提出，讓大家知道香港有何優勢，特別是解決商務爭端，國際調解院地位，甚至仲裁方面香港都排名第二，與另一個經濟體並排，仲裁涉及金額較其他地區大很多，香港仲裁國際性，其他地方可能仍處於區域性。
梁毓偉關注如何接待海內外青年來港研學
選委界梁毓偉提問，要深化國際交往合作，希望香港青年和世界其他青年有深刻友誼，詢問香港如何接待海內外青年來研學，為香港搶人才提供新鮮血液。他建議拆墻鬆綁，讓海外留學生做短期實習；並與高校合作設計更多研學路線。
李家超鼓勵民間組織安排外訪機會
李家超指，青年國際交流合作很重要，他去東盟國家出訪時，宣佈了讓文萊、印尼青年可到香港實習，計劃2024年開展，會根據受歡迎程度做大做深。他指，香港有為青年提供去聯合國、其他國際組織實習的機會，但更重要的是各界參與，共同推進，因為民間的力量涵蓋範圍廣泛多元。他強調，鼓勵民間組織安排外訪機會。
他亦指，很重視一帶一路青年交往；學校之間的交流互訪也很重要，總結推動青年去參加國際交流，是共同的工作目標；大型會議如博鰲論壇也會組織香港青年參與。
陳仲尼倡內地重點城市設專業服務平台對接企業
民建聯選委界立法會議員陳仲尼表示，國企、民企有走出去的意願及需求，更揚言「不出海就出局」，香港在國際市場有深厚業務及基礎。他建議特區及貿發局在內地重點城市建設專業服務平台，通關平台對接內地企業，知道他們的需求，持續提供一站式幫助。
李家超指認同方向，可加強目前政府做法，議員想法與政府相似。他表示有經貿辦、貿發局、投資推廣署，整體有89個辦事處單位。他表示，相關單位會做諮詢、對接、介紹網絡，至於現有的制度下如何加強，著陳仲尼介紹一下。
陳仲尼指，特區要研究如何整合剛才提及的各個機構，可能一開始要有試點，要有統一對接平台，大家都要參與，皆因內地企業不知道要找經貿辦還是投資推廣署，香港合規機構可以提供服務，內地企業都會告知需要甚麼，定期要精準對接，平台就如同「媒人」，但是否可以「開花結果」要看各自魅力。
李家超回應指，經貿辦、貿發局、投資推廣署就是一個平台，三方融合推廣就是平台概念，但已經發展超過了平台，現時已經主動出擊，設立的辦事處有些不重疊，但有些重疊的因為市場太大需要各自發揮，任何人想參與都歡迎。他指，三個單位的由商務及經濟發展局統籌，多謝議員的意見。
廖長江倡政府全資擁有公司制定北都發展
商界立法會議員廖長江關注北都發展方面，政府如何透過頂層設計加強和業界合作，加快招商引資，舉例政府會否參考港深創科研公司負責河套的實務工作；或由政府全資擁有的公司，負責制定北都不同園區的高層次發展策略。
李家超：北都需超大規模市場配合 思考分不同架構推進
李家超說明白大家對北都議題心急，重申他都心急如焚。他指，北都佔香港面積三分之一，所以頂層設計、架構、公私營如何合作，是很大的議題，簡單來說如果將北都和機場作比較，大家都覺得機場做得好，但機場面積只佔1%左右，北都就佔33%，是需要超大規模的市場配合，應思考能否分成不同架構去推進。
李家超強調，他很關心北都發展的架構和方法，北都不只是房地產發展，希望在第二節詳細討論。
李梓敬借鑑IShowSpeed倡引入大流量KOL來港
新民黨立法會議員李梓敬表示，早前IShowSpeed來香港及內地，吸引國際目光，有媒體形容單人之力摧毀西方對中國抹黑，但網紅經濟及短視頻很多，認為IShowSpeed未來香港之前，大部分在席議員及官員都不認識。他問及未來會否考慮讓機構申請引入大流量KOL來香港，會否有支援讓他們出席國際KOL活動，加強香港業界與海外KOL交流。
設平台讓KOL宣傳香港？李家超：民間力量好靈活
李家超指用KOL宣傳絕對支持，上任以來加大新聞資訊發放，更重視宣傳香港說好香港故事，方法多元、無窮無盡。至於議員提及的設平台讓KOL發聲，他表示要貼近實際社會變化，政府要做、民間要做，民間有自由度做，有機會政府會支持，資金資助有限，但適當情況下可考慮。
他表示今年第一季已經600多名KOL宣傳香港，涉及英國、澳洲、南韓、泰國、印尼、內地，澳洲觀眾收視不錯有5000萬，整體有3.8億觀眾，但沒有最好只有更好，宣傳都等於市場推廣競爭遊戲。他表示，大家要共同努力，政府可做會盡力做，但政府很多規則、限制，民間力量好靈活，議員都可以凝聚力量，提出貼市、最生鬼令流量多的方法，要思考及創新。
劉智鵬關注擴大北都大學城規模吸引外地學生
選委界劉智鵬亦關注近日哈佛大學禁留學生繼續學業，詢問政府會否高姿態擴大北都大學城規模，增撥研究經費，吸引其他國家學生、教授到香港發展，甚至是一帶一路國家和歐美國家的學生。
李家超：有需要願審視將八大非本地生學額提高
李家超說很認同建議，重提前天（27日）見傳媒時有講過，歡迎任何受美國不公平待遇的學生來港留學，對香港是一個機遇，也是一種公平對待。他補充，香港會全力和大學提供最佳支援和協助，盡量提供支持，相信世界不同地方的學生，不只是思考現在在美國進修是否受歡迎，還會想長遠學業會否受影響，而香港的大學很多專業排名前，優勢多。
他說願意再審視將八大非本地生學額提升，不過目前學額仍有空間再收生，希望各個大學更主動積極收生，吸納更多學生。他又指，最近香港國際教育博覽會都推動香港留學，反映好積極，重申今次事件為香港教育帶來好機會。
陳健波盼北都簡化行政程序 擴大市場參與
保險界陳健波提問，北都其中一個發展目標是產業，北都臨近深圳，可以錯位發展互惠互利，但發展需要資金和時間，如果縮減時間，自然更多企業會投資。他詢問政府會否有創新綜合的策略，簡化行政程序，擴大市場參與，提速建設。
李家超表示，今次討論加快發展北都是為了聽意見，他稱認同在不同環節要加快加深發展，但反問陳現時北都發展瓶頸、短板、要改善的程序到底是什麼？
陳健波稱，主要是協調問題，如果能有一個終極唯一的審批機構，其實已經是很大的變化。他稱主事官員要有同理心，令發展商和參與者像一個團隊，有為參與投資的人解決問題的心態。
李家超強調統籌作用 借九龍城寨展點名讚黃偉綸默默耕耘
李家超說認同審批程序的問題，強調統籌領導作用很重要，在不同環節快手做也很重要。他舉例，近期將九龍城寨電影的實景搬到九龍城公園，就是兩位副司長的努力和配合，「黃偉綸（財政司副司長）默默耕耘佢唔講㗎，另一位副司長就增值」。他希望了解有什麼法律可以修訂，以加快北都發展。
易志明：北都產業園發展不應「價高者得」
自由黨航運交通界議員易志明指，運輸物流業界歡迎北部都會區加快發展的。但認為政府跟業界心目中的產業園發展方向不一樣，政府的方向政府規劃，並邀請有意向人士參與，「基本上是公營協作利用私人企業的資金共同發展。」他指出，政府不應該「價高者得」，業界則認為應該採納產業元發展概念，讓具規模的相關業界，自我組合成為某類型產業群價值，建立互相支持的生態系統，以「誰能為香港未來帶來最高經濟效益作為考量。」
李家超認同易志明的觀點，稱過去政府都以土地房屋為本，少重視「產業發展」思維，但在市場面對變化，政府財政狀況亦有變化的今天，應以產業主導，重視產業帶來的經濟價值，表示應探討「有為政府與市場的高效合作」。他形容，「從高層次看森林，香港的樹有時候比人高，有時候沒別人高，但香港好多顆樹加起來是高過很多國家的。」他表示會將易志明建議「拎翻去同大家研究」，推動創新思維，以產業作為主體考慮的方向。
李浩然關注讓業界進駐河套港深創科園遇困難
選委界李浩然指，業界入駐河套港深創科園面臨困難，目前九月可以入駐的樓層只有實驗室沒有辦公室，配套不足，而辦公室樓層最快要等到2027年，詢問政府有沒有優化措施讓業界儘快入駐。並建議短期內設立簡易辦公室，對辦公室租金上提供優惠，長期則需要在佈局發展上更符合業界需要，例如完善交通設備，與大型機構建立共享實驗室，以及與深圳加強合作，例如香港監督，內地建設等發展方式。
李家超回覆指自己對該問題「心急如焚」，表示政府內部一直有討論辦公室問題，共享設施亦有考慮。現在有香港園區公司和創新及工業局有不斷跟業界溝通需要，日後會持續推動該問題解決落實。
劉國勳倡北都地價先行變成產業先行
民建聯立法會議員劉國勳表示，外圍經濟環境令私人市場參與不似預期，建議地價先行變成產業先行，研究成立北都管理局的可行性。他指北都要根據市場變化動態發展。對於美國哈佛鬧劇，他指政府要把握契機加快發展北都大學城，洪水橋用地應優先上馬、盡快展開意向調查。
李家超表示，片區發展已經接納、按實補價要研究，明白大家財政受壓力，共同要思考新方法。劉國勳曾建議在北部都會區推行「1.5級產業園」模式，李家超認為香港要考慮綜合產業，例如服務業為主就不應該拖低，認同要融合發展取得更快發展。對於加速發展大學城，他指提出的意見教育局會考慮，個人很希望加快教育城建設。
劉國勳亦提出北都條例，他指要與北都管理局及北都公司一起做，北都佔地大，前海都覆蓋不少地方，前海管理局管理用地產業發展，而北都管理局都可以考慮參考。他指內地很多新區條例可以參考，都是關於產業發展、科技創新，北都條例可以加入跨境要素，政策、制度創新可以拆牆鬆綁。他指，如果北都很多修例，立法會耗時比較長，舉例指如果自動駕駛在北都可能需要修例，但如果有北都條例可直接允許自動駕駛在北都試行等。
李家超總結發言時，感謝議員的熱烈發言和提問，形容當中有很有用的互動交流，重提他的施政目標是發展經濟，改善民生，創造香港美好未來。他指，深化國際交往合作是開拓市場、發展經濟的重要工作，香港也要利用好超級聯繫人和超級增值人的角色，創造更大經濟成果，讓市民分享紅利。他指，除了房屋土地可以改善民生，北都更加是香港經濟發展的新引擎，帶來產業就業、創新科技，更帶來香港和內地協同發展、優勢互補的雙贏格局。
他指，一國兩制已經進入新階段，他對香港整體良好勢頭、持續向好有信心，會和各個政府單位好好整理今次收到的意見，納入施政考慮。