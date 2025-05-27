將軍澳綫停駛｜李家超提四項要求斥港鐵應急不足　未談促更多補償

港鐵四個月內接連發生兩宗東鐵綫工程車事故、上周四將軍澳綫更一度停駛5小時。行政長官李家超今日（27日）在行政會議前形容情況嚴重，反映港鐵應急、處理突發事故有不足，向港鐵提出四項要求，包括全面、系統性審視整個鐵路網絡，提升系統管理；加強應急和處理突發事件的能力、加強停運期間的交通接駁安排、當局要發揮監督指導作用。



被問到會否要求港鐵提供更多補償，而非只有一次半價乘車日，李家超說要聚焦糾正問題，會處罰港鐵，但最重要是預防，確保不會出現同類問題。



港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，適值放工時時間，有乘客在北角站月台等候，可惜列車服務未有恢復，無法過海回家。（梁鵬威攝）

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛。在油塘站過海往北角月台，一度有不少人等待港鐵安排，最終列車服務未有恢復。（羅國輝攝）

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，適值放工時時間，有乘客在北角站月台等候，可惜列車服務未有恢復，無法過海回家。（梁鵬威攝）

5月27日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（馬楚烽攝）

李家超：港鐵三宗事故情況嚴重 港鐵處理應急力量不足

港鐵將軍澳綫上周四（22日）一度停駛5小時，港鐵解釋油塘至北角站一個隧道的電力系統跳掣，導致該路段電力受阻，其後將軍澳綫寶琳至康城站的訊號系統亦相繼受阻，無法繼續行車，初步調查將軍澳綫的架空電纜組件有短路跡象。

李家超今日（27日）被問到事故是否反映港鐵機制有檢討空間，他指政府關注港鐵今年三宗事故，尤其是將軍澳綫服務停止超過5小時，形容情況嚴重、反映港鐵處理應急的力量不足，目前政府有懲罰機制令港鐵日常營運提高警覺、提升日常服務質素，盡量令服務順暢運作。

5月27日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（馬楚烽攝）

李家超提四點要求 促審視網絡、加強應急能力及交通接駁

運輸及物流局要求港鐵一個月內提交全面的調查報告和提出應對措施，李家超認為港鐵是主要交通工具，每日接載超過500萬人次乘客，除了要求改善服務外，更重要的是防止事故發生，系統的保養維修和升級改良。

他提出四項要求：第一是港鐵要全面、系統性審視整個網絡，提升系統管理，包括維修保養水平，設備和部件更新，科技應用，恆常風險監察及評估係統；

第二，要強化應急和處理突發事件能力及訓練，包括事故通報和資訊發放等，建立應變團隊增加人數，強化部署，加強通訊裝備，定期演練；

5月27日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（馬楚烽攝）

第三，加強停運的交通接駁安排，做好壓力測試機演練，要設計有效發佈信息機制，從乘客角度考慮，提高訊息及時性廣泛性，減少市民不便焦慮；

第四，運輸及物流局、運輸署、機電署要發揮監督指導作用，尤其有關設施更新維修保養科技應用系統級人員提升的五年計劃落實工作。

5月27日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（馬楚烽攝）

半價搭車日捱批應否補償更多？ 李家超：最重要是預防

港鐵預告設「半價乘車日」補償市民，惟議員不收貨斥小恩小惠，被問到會否要求港鐵提供更多補償，李家超說要聚焦糾正問題，會處罰港鐵，但最重要是預防，要確保不會出現相似問題，如不幸出現問題就要補救。他又說目前有機制對港鐵懲處和補償，港鐵應該以積極態度去應對，任何意見都應綜合考慮，希望港鐵汲取教訓，做好系統強化工作。