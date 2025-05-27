哈佛國際生禁令　李家超：歡迎受歧視學生來港　或增非本地生學額

美國總統特朗普禁止哈佛大學招收國際生資格，校方獲法院批出臨時禁制令叫停特朗普的行動。本港多間大學早前主動招哈佛大學國際生，提供轉學機會與支援，行政長官李家超今天（27日）被問到如何確保哈佛學生選擇來港就讀，他重提任內已將八大非本地生學額提升一倍至40%，有需要會考慮進一步提高學額上限，強調「香港大門打開，歡迎來港就讀」。



特朗普要求哈佛大學交出國際生「姓名與國籍」資料，以便作進一步審查。（路透社）

特朗普上周四（22日）宣布取消哈佛大學招收國際生資格，現有學生需轉校，美國法院一日後頒臨時禁制令叫停計劃。美國當局早前已凍結給予哈佛大學的逾22億美元撥款，特朗普再於今天（27日）宣布將哈佛大學獲得的30億美元資助轉給專科學校，並要求哈佛大學提交全體國際學生的「姓名與國籍」資料。

哈佛禁令掀起港澳搶學生潮。（Reuters）

香港八大為哈佛轉校生提供便利

哈佛禁令掀起港澳搶學生潮，教育局局長蔡若蓮聯繫哈佛大學香港舊生會，將為獲錄取赴哈佛學生提供支援，鼓勵全港所有大學為哈佛學生提供便利，籲吸引頂尖人才來港深造。

香港各大學均積極回應，香港嶺南大學宣布推出「轉學生專屬申請通道」，特別關注哈佛大學等在美留學生，協助學生線上申請；香港大學稱只要是就讀「QS世界大學排名」或「泰晤士高等教育世界大學排名」前50名的學校，並且學科成績平均績點（GPA）達標，就能申請轉校。

李家超歡迎哈佛學生來港 有需要再提高八大非本地生上限

去年《施政報告》宣布在全球推廣「留學香港」品牌，力求吸引更多境外學生來港升學，此次哈佛禁令是香港推動留學品牌建立的好時機。李家超今日（27日）出席行政會議前見記者，稱將盡最大努力協助學生，並與哈佛舊生會保持聯繫。

香港政府與八大院校一起，盡力促進和幫助任何遭受歧視和不公平待遇的學生，找到在香港學習的途徑。 行政長官李家超

李家超續指，任內已將八大非本地生學額從20%提升至40%，所以有空間接收受美國禁令影響的學生。他說，若有需要會進一步再提升非本地生學額上限，強調「香港大門是打開，歡迎來港就讀。」