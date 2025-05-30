輸入專才｜8技術工種向外招人　顏汶羽：部分配額過多、應作調整

勞工及福利局擬備「技術專才清單」，6月30日起容許外來人士申請來港投身8項人力極短缺的技術工種，申請者須為符合「技術專才清單」列明資格的非學位專才，年齡介乎18至40歲。新增渠道為期3年，設有共1萬個名額，每項技術工種的配額以3000個為限。



民建聯人力事務發言人、立法會議員顏汶羽表示，同時要注重本地培訓，一旦完成培訓的本地新人有明顯增長，有關工種應盡早從技術專才清單上剔除。此外，他表示許多工種不需要3,000個配額，望政府考慮按行業短缺情況設立及調整配額，以釋除本地勞工界的疑慮。



顏汶羽。

顏汶羽：部分工種不需3000個配額 應作調整避免本地勞工界有疑慮

顏汶羽表示，個別工種缺人情況更已亮起紅燈，香港有約7.4萬部升降機，至去年9月香港註冊升降機工程人員有6054人，較前年只增加149人，指升降機工程人員極需要引入更多熟練技工「救火」。不過，他指清單應該視乎有關工種的本地勞動力情況「可加可減」，即嚴重欠缺人手、需要「救急」的工種可列入清單，一旦完成培訓的本地新人有明顯增長便需盡早剔除。

勞工及福利局局長孫玉菡。（立法會直播）

對於政府將計劃下每個技術工種設置3000個封頂配額，他表示理解，但指出是許多工種其實不需要用到3,000個配額，此數字難免令本地勞工感到憂心，期望政府考慮按行業短缺情況設立及調整配額，以釋除本地勞工界的疑慮。