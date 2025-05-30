中聯辦主任換人｜李家超歡迎周霽接任熟對港政策　感謝鄭雁雄貢獻

中聯辦主任換人，國務院今天（30日）晚上免去鄭雁雄職務，港澳辦常務副主任周霽接任。行政長官李家超約兩小時後發聲明，感謝鄭雁雄對香港的貢獻，任內全力支持特區政府完成基本法23條立法，曾帶領國安公署履行維護國家安全職責。



李家超同時表示十分歡迎周霽接任，讚揚他十分熟悉國家對港政策，深信周霽會帶領中聯辦與港府攜手合作，積極對接國家戰略，塑造香港經濟發展新動能、新優勢，在創新創造中推動香港「由治及興」。



國家人社部網頁公布周霽接任中聯辦主任，鄭雁雄被免去職務。

中央港澳辦常務副主任周霽

國務院今天（30日）宣布，周霽為中聯辦主任、香港特區維護國家安全委員會國家安全事務顧問，免去鄭雁雄的中聯辦主任、港澳辦副主任、香港特區國家安全事務顧問職務。

行政長官李家超。（馬楚烽攝）

李家超：十分歡迎周霽接任 十分感謝鄭雁雄貢獻

李家超隨後發聲明，表示他和特區政府十分歡迎周霽出任中聯辦主任，並十分感謝鄭雁雄的貢獻。他說周霽自2023年7月出任中央港澳辦常務副主任以來，直接參與香港事務的管理和協調工作，十分熟悉國家對港政策，去年亦曾率隊來港進行考察調研，就中央系列挺港惠港政策落地協調有關工作，傳遞中央政府對香港發展的大力支持和對香港市民的關心關愛。

他又說周霽曾任湖北省委常委，河南省委常委、省政府黨組副書記、副省長、省委副書記等，有廣泛的政策制定執行經驗和豐富的地區管治經驗。

周霽。（中共河南省委政法委相片）

李家超：深信周霽與港府合作對接國家戰略 推動香港由治及興

李家超感謝中央對香港特區的關愛和支持，深信周霽會帶領香港中聯辦繼續支持特區政府依法施政，共同全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，維護《憲法》和《基本法》確定的特區憲制秩序，落實「愛國者治港」原則，並與特區政府攜手合作，積極對接國家戰略，塑造香港經濟發展新動能、新優勢，在創新創造中推動香港「由治及興」，為實現中華民族偉大復興作出更大貢獻。

鄭雁雄是任期第二短的中聯辦主任，任期合共兩年四個月又十六天。在此之前，第五任中聯辦主任王志民任期兩年三個月又十三天，任內香港爆發反修例風波。（資料圖片／林幸泉攝）

李家超感謝鄭雁雄支持港府23條立法 曾任國安公署首任署長

聲明的結尾，李家超表示十分感謝鄭雁雄擔任香港中聯辦主任兩年多以來，在維護國家安全、維護特區憲制秩序等議題堅守「一國兩制」原則，在任期間全力支持特區政府完成基本法23條本地立法的憲制責任和歷史使命，為香港築牢維護國家安全的法律屏障。

他又說鄭雁雄擔任香港中聯辦主任前，亦曾擔任駐港維護國家安全公署的首任署長，帶領國安公署依法履行維護國家安全職責，形容鄭雁雄一直關心香港市民安居樂業、青年發展、把握粵港澳大灣區機遇，他和特區政府向鄭致以感謝。

中聯辦迄今七任主任 鄭雁雄任期第二短

現年62歲的鄭雁雄是潮汕人，曾任廣東省汕尾市委書記，廣東省委常委、秘書長。2020年調派至香港，擔任中央駐香港維護國家安全公署署長，2023年1月升任香港中聯辦主任，同年7月11日與周霽同時履新港澳辦，擔任副主任。

圖為2025年3月17日，中央政府駐港聯絡辦舉辦學習講堂，鄭雁雄傳達2025年全國兩會精神。（中聯辦圖片）

翻查資料，鄭雁雄是自新華社香港分社於2000年1月改為中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室以來，任期第二短的中聯辦主任。他在2023年1月14日開始擔任中聯辦主任，在任日期合共兩年四個月又十六天。在此之前，第五任主任王志民任期兩年三個月又十三天，任內香港爆發反修例風波。

鄭雁雄在香港從「由亂到治」走向「由治及興」階段掌管中聯辦。這兩年多內香港發生不少涉及中央與特區關係的事情，無論是長和集團計劃出售包括巴拿馬碼頭在內的海外港口所引起的爭議，還是今天剛在香港舉行隆重簽約儀式的國際調解院，都反映中央對香港事務的處理有新的要求。