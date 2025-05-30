中聯辦主任換人 港澳辦常務副主任周霽接任

國務院宣布，任命周霽為中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任、香港特別行政區維護國家安全委員會國家安全事務顧問。免去鄭雁雄的中聯辦主任、國務院港澳辦副主任、香港特區維護國家安全委員會國家安全事務顧問職務。



周霽是湖北襄陽人，現年61歲，曾任河南省委副書記、政法委書記，2023年7月11日空降中共中央港澳工作辦公室，擔任屬正部級的常務副主任，主管日常事務。由於他過往長期在地方工作，與香港關係不大，相關任命當時頗受矚目。

中央港澳辦常務副主任周霽。（資料圖片）

現年62歲的鄭雁雄是潮汕人，曾任廣東省汕尾市委書記，廣東省委常委、秘書長。2020年調派至香港，擔任中央駐香港維護國家安全公署署長，2023年1月升任香港中聯辦主任，同年7月11日與周霽同時履新港澳辦，擔任副主任。

中聯辦迄今七任社長 鄭雁雄任期第二短

翻查資料，鄭雁雄是自新華社香港分社於2000年1月改為中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室以來，任期第二短的中聯辦主任。他在2023年1月14日開始擔任中聯辦主任，在任日期合共兩年四個月又十六天。在此之前，第五任社長王志民任期兩年四個月又十三天，任內香港爆發反修例風波。

鄭雁雄在中聯辦主任任內最後一次公開活動，是在本月22日出席會展「其命惟新──廣東美術百年大展（香港）」。（洪戩昊攝）

首任中聯辦主任姜恩柱自回歸後一直擔任香港新華社社長，擔任中聯辦主任約兩年七個月；第二任社長高祀仁任期達六年九個月；第三任彭清華社長做了三年七個月；第四任社長張曉明任期四年九個月；第六任社長駱惠寧任期約三年。