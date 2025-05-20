中聯辦鄭雁雄評貿易戰局勢：中國認真掂、東升好明顯、香港最安全

美國總統特朗普向全球徵稅風波及中美貿易戰未解決，中聯辦主任鄭雁雄今日（20日）在香港再出發大聯盟成立5周年主題論壇上表示，當前香港「一國兩制」實踐面臨的外部環境更加複雜嚴峻，內部反中亂港勢力仍賊心不死，他突以廣東話說：「世界『立立亂』、中國認真掂；東升好明顯、風水輪流轉；唔使『囉囉攣』、香港最安全」，引來一片掌聲。



鄭雁雄表示， 中聯辦將當好「超級牽線人」和「超級勤務員」，全力支持包括大聯盟在內的愛國愛港團體發展，共同為香港的繁榮穩定貢獻力量。



香港再出發大聯盟今日在灣仔會議展覽中心舉辦成立5周年主題論壇。行政長官李家超（左七)、大聯盟總召集人梁振英(左八)及及中聯辦主任鄭雁雄擔任主禮嘉賓並致辭。(大聯盟提供圖片)

香港再出發大聯盟今日在灣仔會議展覽中心舉辦成立5周年主題論壇「推動教育科技人才一體化發展」活動。全國政協副主席、香港再出發大聯盟總召集人梁振英、行政長官李家超及中聯辦主任鄭雁雄擔任主禮嘉賓並致辭，香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗以及11位副秘書長，與同場近400名共同發起人及成員出席。

中聯辦主任鄭雁雄形容大聯盟為愛國愛港力量的一面旗幟。(大聯盟提供圖片)

鄭雁雄：肯定大聯盟做出的大量卓有成效工作

鄭雁雄肯定大聯盟在支持特區政府依法施政、推進改革發展等方面做出的大量卓有成效的工作。他指香港從「由亂到治」到「由治及興」的過程中，大聯盟展現出令人欽佩的擔當和作為，不愧為愛國愛港力量的一面旗幟。

鄭雁雄強調，五年來，香港再出發大聯盟在鬥爭中彰顯了愛國者的風骨，當前香港「一國兩制」實踐面臨的外部環境更加複雜嚴峻，內部反中亂港勢力仍賊心不死，香港依然需要鬥爭精神，維護國家安全永遠在路上。他籲要精準把握好「一國兩制」實踐進入新階段，實現香港澳門更好發展，為強國建設民族復興作出更大貢獻的精神，「面對美國等外部勢力的遏制打壓堅決鬥爭，維護國家根本利益和香港獨特地位，就是更大貢獻。」

世界立立亂，中國認真掂，東升好明顯，風水輪流轉，唔使囉囉攣，香港最安全！ 中聯辦主任鄭雁雄

行政長官李家超在致辭中，大聯盟是凝聚香港社會最大公約數的代表性組織，見證了香港在「一國兩制」方針下的發展歷程，也是香港實現長治久安的重要力量。(大聯盟提供圖片)

大聯盟總召集人梁振英致辭時表示，大聯盟積極向國內外講述國家和香港的故事，通過各種方式，讓更多人瞭解香港在國家發展大局中的重要地位和獨特優勢。(大聯盟提供圖片)

夏寶龍發來賀信：為加快香港由治及興、助力強國建設貢獻更大力量

中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍發來賀信。他在信中指出，香港再出發大聯盟成立以來秉持「堅持一國兩制，共建繁榮穩定香港」宗旨，高舉愛國愛港旗幟，廣泛凝聚建設香港力量，推動香港重拾團結再出發，為香港從由亂到治走向由治及興發揮了積極作用。

夏寶龍表示，希望大家深入學習貫徹國家主席習近平重要講話精神，順應時代發展潮流，主動識變應變求變，在百年變局中保持定力、堅決鬥爭、奮發進取，全力支持行政長官和特區政府拼經濟、謀發展、搞建設，團結一致愛國護港，持續深化國際交往合作，積極對接國家戰略，為加快香港由治及興、助力強國建設貢獻更大力量。

大聯盟總召集人梁振英（左）主持論壇討論環節。(大聯盟提供圖片)

大聯盟總召集人梁振英（中）主持論壇討論環節。(大聯盟提供圖片)