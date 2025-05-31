銀髮經濟｜卓永興：促進長者消費靠業界　政府負責「搭個好台」

政務司副司長卓永興領導的促進銀髮經濟工作組日前公布30項措施，希望拉動長者消費、發展銀色相關產品和服務、善用和保障長者財政資源及吸引長者投入勞動市場以加強社會生產力。卓永興今日表示，全球都着重銀髮消費，增長空間大，但香港奉行市場經濟，動力在業界，因此「由政府搭好個台」，交由民間去做。



政府未有為銀髮經濟措施訂立績效指標（KPI），卓永興表示，多數措施由民間機構實行，難以準確掌握。身兼政府銀髮經濟顧問小組成員的行政會議成員林正財亦認為，推動銀髮經濟的措施牽涉各行各業，難定KPI。但他同時指出，既然有政策推動銀髮就業，可就60歲以上人士勞動參與率定指標。



去年11月7日，卓永興主持促進銀髮經濟工作組首次會議。（政務司副司長辦公室）

卓永興：商戶可提供優惠及折扣 爭取長者顧客

卓永興出席港台節目《星期六問責》時稱，銀髮經濟措施公布後，外界反應不俗。他指出，去年60歲以上的長者消費開支大約為3400多億元，相信商戶會考慮提供什麼優惠及折扣爭取顧客。

根據政府預測，長者消費在十年後會增至4,960億元，若以去年為基數，即每年有約5%增長。卓永興表示，這相當於一年170億元，經濟量大。他強調，有信心短期措施兩至三年做得到。

被問到為何沒有為這些措施訂立績效指標（KPI）時，卓永興表示，並非所有措施都需要訂立KPI，否則就會變成「泛KPI」。他解釋，30項措施當中，有20多項是由民間機構去做，推出來的成效難以準確掌握，而且措施屬新推出，需要時間檢視。

01觀點 ｜銀髮經濟想得美 照顧經濟是現實？

負責促進銀色消費方面的商務及經濟發展局局長丘應樺指，當局將在展覽及零售、電子商貿、飲食、銀髮高峰會、以及保障年長消費者權益，促進銀色消費。（立法會直播截圖）

林正財：可提供稅務優惠 吸引企業招聘「後50」人士

林正財在有線新聞節目《有理有得傾》表示，政府推30項銀髮經濟措施是好開始，例如「後50」人士的再培訓課程有助釋放銀髮生產力，但他認為措施未考慮僱主心態。他直言， 香港就業市場存在嚴重年齡歧視，「我聽到很多人，不要說60歲以後，50歲開始想轉工都很困難」。

林正財認為，香港就業市場存在嚴重年齡歧視，建立提供稅務優惠吸引企業聘請「後50」人士。（顏銘輝攝/資料圖片）

他建議仿效其他地區，為聘請年長僱員的企業提供稅務優惠，「如果能夠聘請到某個百分比的長者，我覺得十分之好」。他補充，若這種做法無法改善長者就業，可以考慮在平等機會方面立法。

對於應否設立法定退休年齡，林正財指出，香港沒有全民退保，難以實行，但希望能鼓勵私人市場將退休年齡延至65歲。為銀髮族創造固定收入另一招是資產管理，林正財認為逆按揭、安老年金等參與率不夠高，可考慮推出多元產品。