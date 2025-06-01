中聯辦換主任｜被問有否見新主任周霽　陳國基：好歡迎周主任來港

中聯辦出現重大人事變動，鄭雁雄前晚（30日）被免去主任職務，由港澳辦常務副主任周霽接任。政務司司長陳國基今天（1日）被問到有否與周霽會面、雙方談及甚麼內容時，他僅表示非常歡迎周霽來港。



行政長官李家超在禮賓府會見新任中聯辦主任周霽。（政府新聞處）

李家超昨日與周霽會面

行政長官李家超昨日（31日）在禮賓府與周霽會面，雙方就香港的社會情況、機遇和挑戰，及推動香港長期繁榮穩定等議題交流意見。特區政府形容，李家超和周霽交流親切愉快，目標一致，為香港由治及興的加速發展，共同努力，讚揚周霽擁有豐富的地區管治經驗和政策制定的大局眼光。

政務司司長陳國基。（政制及內地事務局）

被問有否與新主任周霽見面 陳國基：好歡迎周主任來港

陳國基今天（1日）出席同鄉社團家鄉市集嘉年華後，被記者追問有否與周霽會面、雙方談及甚麼內容時，他僅表示「我哋好歡迎周主任嚟香港，非常歡迎呀」，隨即離開。

行政長官李家超會見新任中聯辦主任周霽。左起：中聯辦辦公廳主任肖友梅、周霽、李家超、特首辧主任葉文娟。（政府新聞處）

周霽：全面準確貫徹「一國兩制」 團結各界更好發展

周霽昨天表示中聯辦將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，全力支持李家超和特區政府依法施政，全力支持香港融入國家發展大局，全力支持香港深化國際交往合作，團結社會各界實現香港更好發展，為強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。