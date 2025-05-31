中聯辦換主任｜李家超會見周霽　稱目標一致推動香港由治及興

行政長官李家超今日（5月31日）在禮賓府與新任中聯辦主任、香港維護國家安全委員會國安事務顧問周霽會面。雙方就香港的社會情況、機遇和挑戰，及推動香港長期繁榮穩定等議題交流意見。特區政府形容，李家超和周霽交流親切愉快，目標一致，為香港由治及興的加速發展，共同努力。



李家超：衷心歡迎周霽出任新職

李家超感謝中央一直支持和關心香港，推動和助力香港由治及興。他表示，衷心歡迎周霽主任出任新職。周霽曾任湖北省委常委，河南省委常委、省政府黨組副書記、副省長、省委副書記等職。特區政府指，他擁有豐富的地區管治經驗和政策制定的大局眼光，長期以來在國家治理展現卓越的領導才能。

行政長官李家超在禮賓府會見新任中聯辦主任周霽。（政府新聞處）

周霽由2023年7月起擔任中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任，直接參與香港在國家發展戰略下的推動工作，昨日獲任命為中聯辦主任，接替被免去職務的鄭雁雄。

周霽去年來港調研 協助制定惠港措施

政府新聞稿指出，周霽熟識和了解國家對港政策，並積極推動中央惠港政策落地實施，去年親身帶隊到港調研，深入了解經濟發展情況，就制定惠港措施提供了重要意見，並做了大量工作，確保措施的實施達致最佳成果。

李家超表示，很有信心與周霽攜手合作，積極對接國家戰略，全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，維護《憲法》和《基本法》確定的特區憲制秩序，履行行政主導，落實「愛國者治港」原則，確保香港長期繁榮穩定、「一國兩制」行穩致遠，共同推進香港由治及興的加速發展。

行政長官李家超會見新任中聯辦主任周霽。左起：中聯辦辦公廳主任肖友梅、周霽、李家超、特首辧主任葉文娟。（政府新聞處）

李家超：相信中聯辦一如既往支持港府依法施政

李家超又說，香港正處於經濟轉型期，特區政府會堅持守正創新，勇於改革，繼續帶領香港社會各界，識變、應變、求變，積極開拓新發展領域，發掘新增長點。

他相信，中聯辦在周霽的領導下，會一如既往支持特區政府依法施政。他指出，周霽熟悉香港事務，有助香港在融入國家發展大局、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議中作出貢獻，更好發揮力量，並同時受惠其中。