王浩宇成深水埗新民政專員　油尖旺專員余健強須兼任兩區一個月

原深水埗民政專員黃昕然上月中升任民政及青年事務局副秘書長，專員崗位懸空至今兩星期覓得接任人，政府今日（3日）公布由文化體育及旅遊局高級政務主任（旅遊）王浩宇出任，本月20日到職，意味油尖旺民政專員余健強要兼任兩區專員、區議會主席、關愛隊總指揮約一個月。



新任深水埗民政事務專員王浩宇。（政府新聞處）

王浩宇加入政務職系10年

王浩宇2015年加入政務職系，曾於前民政事務局和財經事務及庫務局工作。他目前正任職文化體育及旅遊局高級政務主任（旅遊）。

黃昕然（左）、余健強（右）。（香港01）

黃昕然上月中升職民青局副秘書長

今次調動源於原深水埗民政專員黃昕然上月中升職。《香港01》早前報道，黃昕然升任民政及青年事務局副秘書長，主責民政事務，當時未有即時交代深水埗民政專員的接任人選，罕有由油尖旺民政專員余健強兼任兩區，未有提到期限。

黃余二人都是五年前調任民政專員，深水埗與油尖旺又同屬九龍西，有政圈中人估計是為了今年底立法會選舉而部署，需要一名資深民政專員繼續留任，以保選舉穩妥完成，畢竟選舉主任由民政專員出任，政界看好余健強選舉後更上一層樓。

油尖旺民政事務專員兼區議會主席余健強。（羅國輝攝）

油尖旺專員余健強兼任深水埗約一個月

余健強現時兼任深水埗民政專員一職，隨著政府宣布新任深水埗民政事務專員將於本月20日上任。

換言之，余健強需要兼任油尖旺及深水埗民政專員、區議會主席、關愛隊總指揮約一個月。