深水埗民政專員升民青局高官　油尖旺專員罕有兼任兩區｜政圈風聲

改制後的新一屆區議會，由地區民政專員兼任主席，同時又是關愛隊總指揮，掌管三項地區權力於一身，角色相當重要。專員對外發揮空間大增，表現理想的固然有利仕途，《香港01》獲悉，深水埗民政專員黃昕然日前升職，成為民政及青年事務局唯一副秘書長，主責民政事務。有別於過往做法，政府暫時未出稿公布調動。



深水埗民政專員的空缺未有人頂上，罕有由油尖旺民政專員余健強兼任兩區，未有提到期限，黃余二人都是五年前調任民政專員，深水埗與油尖旺又同屬九龍西，有政圈中人估計是為了今年底立法會選舉而部署，需要一名資深民政專員繼續留任，以保選舉穩妥完成，畢竟選舉主任由民政專員出任，政界看好余健強選舉後更上一層樓。



不時有人評論民政專員尤如「地區土皇帝」或「小特首」，甚至區議員是主席的「下屬」，黃昕然曾說「無可能當佢下屬咁咁樣看，亦都無可能接受我咁樣看佢啦」，稱嘗試用工作成績去說明，並非如坊間的對專員的評價。（鄭子峰攝）

「18區日夜都繽紛＠光劍攻殼＠深水埗」去年2月24日晚在深水埗桂林街開鑼，有光劍比賽示範，亦有光劍舞團用日文歌和廣東歌伴奏，手握光劍跳舞，吸引過百市民圍觀欣賞。（歐嘉樂攝）

黃昕然獲讚創新貼地 舉辦激光劍比賽、活化布市場

黃昕然加入政務職系25年，外界對他的認識，莫過於任內提議在黃金商場舉辦「激光劍比賽」，獲讚賞夠創新和貼地，了解地區特色吸引動漫迷及家庭到帶動當區人流。除了推廣新興運動，亦為其中一個深水埗特色的「布藝市場」升格，成為文創中心，與本地設計師合作美化市場，為深水埗傳統老區增添色彩。

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與大學合作派「劏房版空氣清新機」 為天台戶塗散熱油漆

雖然是政務官出身，但創新是黃昕然其中一個給予外界的印象，知道深水埗區多劏房，他與嶺南大學合作，透過大數據掌握20000多戶劏房居民，向居住環境差的居民派發「劏房版空氣清新機」；又與城大團隊合作為100戶住唐樓頂層的劏房戶，在天台塗上散熱油漆，希望降低室內溫度，善用科技、數據解決民生痛點。

黃昕然愛看書，有時能從中獲取靈感舉辦地區活動，圖為探索智慧老齡社會的書。（鄭子峰攝）

曾任中大學生會會長的黃昕然曾經在《香港01》專訪中透露，自己愛穿梭後巷「偷聽」市民聲音掌握民情，並非「冷氣房專員」，不單靠同事報料，「唔係話其他同事報喜不報憂，但始終大家話俾我聽時總係有個選擇性」，彌補單靠工作可能接觸面有限的不足，亦絕不認同外界為民政專員冠以「地區土皇帝」稱號，稱區議員並非其下屬。

政府電話簿顯示，黃昕然是民政及青年事務局副秘書長。（網頁截圖）

黃昕然升任民青局副秘書長

改制後的新一屆區議會，由地區民政專員兼任主席，同時又是關愛隊總指揮，掌管民政、區議會、關愛隊三項地區權力於一身，對外發揮空間自然大增，表現理想的固然有利仕途。

《香港01》獲悉，深水埗民政專員黃昕然日前升職，成為民政及青年事務局副秘書長，主責民政事務，亦是該局唯一一名副秘書長。職責範圍包括理與宗教團體相關的政策、賭博相關的政策及發牌、監督學校以外推廣公民教育，婦女事務專員亦是直接隸屬民青局副秘書長。

民政處網頁顯示，油尖旺民政專員余健強兼署任深水埗民政專員。（網頁截圖）

油尖旺民政專員余健強罕有兼任深水埗專員

有別於過往做法，政府暫時未有出稿公布調動。深水埗民政專員的空缺未公布頂上人選，罕有由同屬九龍西的油尖旺民政專員余健強兼任兩區，黃余二人同樣五年前調任民政專員，理論上余健強亦「夠鐘」可以調任。

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余健強任內「夜繽紛」項目反應不俗

余健強所屬的油尖旺位處旅遊區，固然是外界看重的地區之一。去年各區區議會振興經濟「招數」陸續起動，余健強率地區起動「尖咀夜繽紛」，在尖沙咀栢麗購物大道將設霓虹燈牌打卡點吸引旅客；當時又研究五一黃金周舉辦維港水上煙火匯演。

「廟街夜繽紛」同時是余健強任內經手的項目，初期推出後坊間反應不俗，有助帶動人流，亦研究為廟街拆牆鬆綁容許賣不同貨品，畢竟廟街目前70個小販排檔攤位，過往不時被指賣「淘寶貨」有礙吸引旅客，同時受制於持牌小販牌照列明只能出售「非食物類乾貨」，他邀請商會與攤販商討最適合售賣的產品，強調「牌照條款唔係一個障礙」。

余健強曾透露自己每天都落區視察或了解民情，留在辦公室的時間不多，「反而有時星期六日返來做返文書嘢」，本身職責就是要接觸市民聽意見，笑言「根本無可能是高高在上、閉門造車」。（羅國輝攝）

油尖旺專員續留任或因選舉部署

今次余健強罕有兼任油尖旺及深水埗兩區的安排，且已在同一崗位任職長達五年，可能與選舉部署有關。一般而言，立法會選舉的選舉主任，都會由所屬地區的民政專員出任，該人需有豐富經驗，熟悉地區。

「黃昕然、余健強都係資深，既然走咗黃昕然，余健強應該留到選舉完。」政圈耳語余健強可能要留待今年12月7日立法會選舉後，才離開民政專員崗位，坦言沒可能由一個不熟地區的人主責選舉工作。

油尖旺區議會共有20名區議員。（羅國輝攝）

管理關愛隊、區議員數量增一倍 地區人士看好余健強仕途

兼任兩區民政專員、區議會主席、關愛隊總指揮，工作量固然大增。以關愛隊為例，原本只需負責油尖旺20支隊伍，若連同深水埗關愛隊，兩區共45支隊伍；區議會情況亦相若，原本只需負責油尖旺20名區議員，連同深水埗後，兩區合共有40名區議員。

有地區人士直言是表現的好時機，「辛苦可能未來升職呢」，讚余健強在油尖旺以外的地區，以至不同商會、界別亦為人熟悉，形容他人面廣。畢竟新制度下民政專員主責地區治理，角色愈來愈看重，將來的仕途也被看高一線。現任的公務員事務局局長楊何蓓茵，想當年亦曾任深水埗民政事務專員。

民政專員在選舉改制前，一般兩、三年便調職至其他政務官崗位。圖中為前東區民政專員陳尚文（廖雁雄攝）

政務官平均「三年一調」 有民政專員留任長達近七年

選舉改制前，民政專員一般「兩、三年一調」至其他崗位，與其他政務官崗位一樣。選舉改制後，專員留任時間更長，以陳尚文為例，出任東區民政專員長達近七年，上月才退任。

有政界中人亦留意到民政專員升遷時間較長，以新任警務處處長周一鳴為例，六年前由油尖警區指揮官平調至西九龍總區副指揮官，期間已升四級成為新「一哥」，相當於首長級公務員薪級D8，即政策局常任秘書長的薪級。

選舉改制後，部分專員留任時間更長。（鄭子峰攝）

民政專員「坐得耐」是新常態？

民政專員「坐得耐」是常態，抑或是選舉改制過渡期的特殊安排，有待觀察，始終現任民政專員之中有不少人是剛接任。

礙於專員是政務官，平均「兩、三年一調」，原意是讓他們汲取各方面經驗，但現實上地區工作要「揼石仔」聚沙成塔，民政專員如今是地區事務「一把抓」，逗留時間愈長，理論上有利地區建設以至建立網絡，是否要檢視一下民政專員的調任安排，需要有別於其他政務官崗位呢？目前民政專員是D2級，適當調升專員的職級，是否有利拚搏以至發揮地區統籌作用呢？這都是需要深思的問題。