中聯辦換主任｜鄭雁雄引用《再別康橋》向政界發信息：北京見
撰文：文維廣
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中央早前免去鄭雁雄中聯辦主任等職務，改由港澳辦分管日常工作的副主席周霽接掌中聯辦主任一職。據聞鄭雁雄在近幾日向人大政協等政界人士發信息，衷心感謝「各位戰友、摯友、親友」，向他們表示「北京見」，更附上有《再別康橋》詩句的圖片。
有政界人士料鄭雁雄會有新任命
5月30日晚上，國務院宣布，任命周霽為中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任、香港特別行政區維護國家安全委員會國家安全事務顧問。免去鄭雁雄的中聯辦主任、國務院港澳辦副主任、香港特區維護國家安全委員會國家安全事務顧問職務。
據了解，鄭雁雄近日向政界人士發消息，指「愛港情未了，履職終有期。若問何所慰，治興已端倪」。有政界人士《香港01》表示，鄭雁雄衷心感謝各位戰友、摯友、親友，更表示北京見。有政界人士預料，鄭雁雄不久後會有新任命。
另外，有收到信息的政界人士表示，鄭雁雄附上一張徐志摩代表作《再別康橋》詩句的圖片：輕輕的我走了，正如我輕輕的來；我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。
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