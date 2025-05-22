鄭雁雄：愛國主義須貫穿藝術　令港人文藝浸潤中築牢愛國愛港思想

「其命惟新──廣東美術百年大展（香港）」今日（22日）在會展開幕，中聯辦主任鄭雁雄致辭時表示，新時代新階段必須將愛國主義貫穿藝術實踐始終，令香港人在文藝浸潤中築牢愛國愛港的思想根基，推動中華優秀文化的傳承發展。同時，必須大力推進文藝創作、文藝產品生產等各方面創新，努力推動中華文化的發展。



「其命惟新──廣東美術百年大展（香港）」今日（22日）在會展開幕，出席的包括行政長官李家超及中聯辦主任鄭雁雄。（洪戩昊攝）

鄭雁雄表示文化是一個國家、一個民族的靈魂，沒有高度的文化自信，沒有文化的繁榮興盛，就沒有中華民族偉大復興。他說中華民族能夠在幾千年歷史長河中薪火相傳、生生不息、葳蕤生光，其密碼就蘊藏在一脈相承的文化脈絡裏，形容粵港兩地文化是中華文化的重要組成部分，廣東是近代以來文化自信、文化繁榮的領先地，廣東美術就是其重要代表。

他說在一百多年發展歷程中，廣東美術堅持開風氣之先、領時代之新、走變革之路，是文化自信、文化繁榮的旗幟和闖將，形容香港與廣東美術尤其是嶺南畫派關係密切，香港的開放環境、文化交融，為廣東畫家提供新的發展土壤，成為廣東美術傳承發展和廣東畫家對外交流的重要基地。

「其命惟新──廣東美術百年大展（香港）」今日（22日）在會展開幕，出席的包括中聯辦主任鄭雁雄。（洪戩昊攝）

鄭雁雄指續寫新時代香江文化傳奇，需高舉愛國主義大旗，讓藝術成為精神的火炬。他說新時代新階段必須將愛國主義貫穿藝術實踐始終，使香港同胞在文藝浸潤中築牢愛國愛港的思想根基，推動中華優秀文化的傳承發展，需展開創新創造之翼，讓傳統煥發時代的光芒。

他又說新時代新階段必須大力推進文藝創作、文藝產品生產等各方面創新，努力推動中華文化的發展，以「其命惟新」的姿態回應時代命題，需架接交流互鑒之橋，讓文化成為聯通世界的紐帶。他又提到新時代新階段必須充分發揮香港「超級聯繫人」作用，熔世界潮流、中華氣派於一爐，讓中華文化在交流互鑒中出彩出新。