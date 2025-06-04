欠供強積金｜積金局去年向僱主發40萬通知　謝偉俊質疑經濟向好論

2024至2025年度，積金局向拖欠強積金供款的僱主發出約40萬張欠供通知書，立法會選委界議員謝偉俊今日（4日）書面質詢政府，稱僱主欠供強積金一般被視為「執笠凶兆」，現時欠供個案暴增，但政府認為經濟持續向好，為何會有巨大偏差？財經事務及庫務局答覆指，若僱主持續欠供，會接獲多張通知書，故不宜以通知書數量評估本港經濟狀況。



謝偉俊：欠供個案逐年上升 與執笠趨勢吻合

謝偉俊在書面質詢裏指出，僱主拖欠強積金個案近年不斷攀升，而且遞增勢頭與「執笠」趨勢吻合。他引述數據比較，僱主拖欠強金個案在2022年至2024年，均年增約8%，同期本港宣告解散公司數目分別為約88,000、約94,000及約116,000家。謝偉俊又指，有意見認為，積金局在去年40萬宗僱主拖欠強積金供款個案中，僅就1,432宗提出民事申索及只發出352張刑事檢控傳票，檢控佔比甚低。

積金局（資料圖片）

財庫局：去年追回２億欠款 成功檢控180個案

財庫局回應，一名持續拖欠強積金供款的僱主會接獲多張通知書，因此不宜單以積金局發出通知書的數量評估整體僱主拖欠供款或香港整體經濟的狀況。財庫局又稱，在2024至25年度發出的40萬張通知書中，約25%個案在限期內繳清拖欠的供款及附加費,其餘個案絕大部分亦在積金局要求後亦繳清欠款，僅1,700宗個案須循民事途徑追討，而成功追回的欠款為2億元，未能追回約1,000萬元，佔總供款額約0.01%。

當局補充，如果在調查過程中搜集到足夠證據，而投訴人亦願意作為控方證人及提供相關資料，積金局會向違規僱主提出刑事檢控。2024至25年度，積金局向拖欠供款的僱主及有限公司董事或管理人員，共發出約280張檢控傳票，成功檢控約180宗個案，每宗施加介乎1,000元至5,000元罰款。

尖沙咀街舖空置情況。（全港店舖執笠結業消息關注組FB）

經營差可否停供強積金？ 財庫局：對僱主支援有限不宜推行

近日企業「執笠」事件頻出，不少還欠供強積金，如已結業的海皇粥店拖欠130名員工共57萬元強積金供款及附加費。謝偉俊提問，疫後企業經濟狀況更差，失業率攀升至3.4%，當局會否允許經營困難的企業及其員工，暫時停供強積金。

當局回覆指「不宜推行」，強調暫停或緩繳強積金會削弱強積金制度作為退休儲蓄計劃的完整性，減少僱員的退休保障，為僱主帶來的支援亦有限。