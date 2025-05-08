海皇粥店結業｜拖欠130員工57萬強積金供款及附加費　未包4月供款

海皇粥店昨晚（7日）公布全線結業，即時終止僱傭合約。積金局今晚（8日）表示，海皇粥店所屬的海皇國際有限公司未為約130名員工，繳交2024年12月的附加費及2025年1月至3月的強積金供款及附加費，涉及金額約57萬。積金局已啟動程序入稟區域法院向海皇提出民事申索，為受影響員工追討有關欠款及附加費。



海皇粥店5月7日下午宣布全線結業，被拖欠工資譴遣散費等的員工，在5月8日早上到長沙灣政府合署向勞工處求助。(黃浩謙攝）

海皇粥店5月7日下午通知員工即時全線結業，被拖欠工資譴遣散費等的員工，在5月8日早上到長沙灣政府合署向勞工處求助。(黃浩謙攝）

海皇粥店5月7日下午通知員工即時全線結業，被拖欠工資譴遣散費等的員工，在5月8日早上到長沙灣政府合署向勞工處求助。(黃浩謙攝）

積金局：之前已追回130萬供款及附加費

積金局表示，早前在主動介入及調查下，自2024年8月以來，已成功為約200名海皇員工追回130萬元的強積金供款及附加費，當中包括2024年6月至12月的欠款，有關欠款已經由受託人直接存入受影響員工的強積金帳戶。

4月份供款限期為5月12日 積金局：繼續密切監察

至於2025年4月份的強積金供款，有關供款日為2025年5月12日。局方會繼續密切監察有關強積金供款情況及採取適當的行動。

該局表示，如海皇最終清盤，積金局會代表受影響員工向清盤人或破產管理主任提出債權證明。如其後收到清盤人分派的款項，積金局會把款項交予強積金受託人，並存入受影響員工的強積金帳戶。

積金局：會主動跟進違規個案 籲僱員主動舉報

積金局表示，高度重視僱主拖欠強積金供款的情況。積金局成員保障及服務部專責處理有關涉嫌違反強積金條例規定的情報及個案，並設有通報懷疑拖欠供款個案機制,，局方會主動跟進違規個案，致力為受影響計劃成員追討欠款。

積金局呼籲若有員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即致電積金局熱線(29180102)或電郵積金局(mpfa@mpfa.org.hk)，以便局方跟進並提供協助。