鴻星集團拖欠220員工約46萬強積金供款　積金局：已要求立刻補交

鴻星集團近日傳出拖欠員工強積金供款，積金局今日（13日）回覆查詢表示，根據積金局資料，「鴻星集團」營運的多間食肆旗下的員工由其關聯公司登記參加強積金計劃，該公司現時拖欠220名員工的3月份強積金供款，涉款約46萬元。局方表示正密切監察情況，已要求該公司立刻補交。



鴻星集團（鴻星集團圖片）

已交2月拖欠供款 涉約50萬

積金局指，在主動介入及調查下，該公司昨日已為220名員工繳交拖欠的2025年2月份強積金供款及附加費，合共約50萬元，局方現正核實有關補交欠款。

不過，該公司仍拖欠該220名員工3月份的強積金供款及附加費，涉款約46萬元。積金局表示正繼續跟進，已要求對方立刻補交欠款，否則會入稟法院向該公司提出民事申索。該公司昨日亦應為員工繳付4月份的強積金供款，積金局指正密切監察該公司有關強積金供款的情況，如有需要會採取適當行動。

積金局（資料圖片）

根據強積金法例，僱主必須準時為每名年滿18歲至64歲的僱員（包括受僱期不少於60日的全職或兼職僱員）登記加入強積金計劃，並依法定期作出供款。

積金局呼籲，若有員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即致電積金局熱線29180102，或電郵積金局與積金局聯絡，以便跟進並提供協助。