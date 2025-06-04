爆水管頻發 　甯漢豪：已指示水務署釐定更換計劃

發展局局長甯漢豪出席立法會大會後見記者，提到已指示水務署跟進老化水管。（吳焜曜攝）

屯門區近日在一個星期三次發生爆水管事故，當中屯門公路爆水管需封路維修，導致屯門公路大塞車及該區屋苑範圍停水。發展局局長甯漢豪今日（4日）出席立法會大會後見記者，表示已指示水務署釐定更換水管計劃。



屯門公路5月26日晚11時爆水管，28日午夜仍然大排車龍。(王譯揚攝)

屯門公路在5月26日晚爆水管，水務署通宵搶修未果，導致屯門公路在5月27日大塞車。甯漢豪表示，今次事件中封閉了兩條行車線已經造成大塞車，而全港有些老舊水管位於繁忙交通要道，若想快速更換大量水管，交通未必能夠負荷，需要社會討論如何處理。

甯漢豪表示，已指示水務署考慮社區情況及水管更換需要，釐定更換水管計劃。水務署去年成立跨部門專責小組，由署長督導，成員包括發展局、運輸署、路政署、警務處、環保署及民政事務總署等部門人員，負責商討並制定更換水管時，所需的臨時交通安排及施工計劃，以加速更換老舊水管。

水務署去年成立跨部門專責小組，由水務署署長督導，負責商討並制定更換水管（資料圖片）

水務署曾在2000年至2015年間展開「全港性更換及修復水管計劃」，修復了約3000公里老化水管，約佔2000年全港水管長度52%。現時全港水管長度已增至逾8000公里，水務署推行「風險為本水管資產管理策略」，以評估個別水管的風險，並持續為評定為高風險的水管優先進行改善工程。

翻查資料，截至2024年12月，「風險為本水管資產管理」已包含水管約540公里長，當中已更換或修復約235公里。