屯門公路爆水管｜周浩鼎： 影響逾20萬人 應靠科技排查老化水管
撰文：何夏怡
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屯門公路前日深夜爆水管，水務署搶修未果，區內多個屋苑昨晚需要暫停食水及沖廁水供應。代表新界西北選區的民建聯立法會議員周浩鼎表示，爆水管影響逾20萬人，暴露了水管老化問題，敦促政府利用科技進行排查。
周浩鼎今日表示，屯門爆水管暴露了幾個問題：首先是屯門水管向來被視為老化，局方更應該善用科技，預見哪裡有老化風險，主動出擊，這也是屯門居民的訴求。
第二，周浩鼎指停水範圍內無後備供水網絡，因為當日鋪設水管時沒有設計，建議政府要改善。最後，他指今次還出現政府各部門發放信息出現不一致的情況，舉例昨晚水務署於7時發放訊息，惟有當區區議員發現，房署隨後卻將一個不需停水的屋苑納入發放範圍。
周浩鼎強調，屯門屬五十多年的市鎮，除了水管老化外，電力系統也有可能老化，建議政府要借今次機會，利用科技進行排查。
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