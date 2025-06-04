陳美寶訪成都探討航運物流合作 了解跨境電商平台處理貨物流程
撰文：潘耀昇
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運輸及物流局局長陳美寶今日（4日）率領香港物流發展局成員，展開三天成都和重慶的訪問，推廣香港在物流方面的優勢並促進業界交流，探討航運物流合作機遇。
代表團抵達成都後，先參觀成都天府國際機場國際貨運區，考察貨運區運作，包括去年底才投入營運的國際貨運區快件中心，了解處理跨境電商平台貨物的流程。
代表團與四川省人民政府口岸與物流辦公室主任解偉會面，探討與四川省在物流合作方面的潛力，亦聽取四川省港航投資集團代表介紹集團在建設「五港」，即「物貿港」、「樞紐港」、「產業港」、「數智港」、「金融港」方面的推進工作。
代表團傍晚與四川省人民政府港澳事務辦公室主任張濤會面，就推動川港兩地物流運輸交流與合作等議題交換意見。陳美寶說四川是國家西部地區發展的「領頭羊」，香港一直高度重視與四川的經貿合作關係，相信香港與四川在航運物流方面有更大的互補及合作空間。
她續指，香港港口營運商上星期推出「蓉深港圖定班列」，最快在三天內便可將成都貨物透過海鐵聯運模式經深圳運抵香港。
她認為港川可透過加強物流合作，建立高效高質的港川物流新通道，協助四川的貨物出口海外。代表團晚上轉到重慶，明日（5日）繼續訪問行程。
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