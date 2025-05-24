低空經濟｜修例增無人機分類　陳美寶冀設立世界級低空管理標準

香港為推動低空經濟發展而對相關法例作出修訂，昨日刊憲並將於下周三提交立法會審議。運輸及物流局局長陳美寶今日（24日）發表網誌，指低空經濟迎來另一階段，特區政府長遠而言會制訂專門規管非傳統航空器的新法例。她形容，最終目標十分明確，希望讓香港的法律框架成為各司法管轄區發展低空經濟的參考；藉香港在國際航空的影響力，設立世界級低空空域管理標準。



特區政府的「發展低空經濟工作組」批准推展38個「監管沙盒」試點項目，3月20日舉行低空經濟監管沙盒啟動禮。（運輸及物流局網頁）

陳美寶：低空經濟有挑戰 包括香港密集城市環境、複雜空域

陳美寶表示，就低空經濟作出的相關法例修訂主要涵蓋兩部分，包括修訂《小型無人機令》(第448G章)和《1995年飛航(香港)令》(第448C章)。《小型無人機令》的修訂將為跨境操作無人機在航空安全方面開綠燈，訂明不論重量的小型無人機在獲得民航處許可後，可以進行跨境小型無人機操作。《1995年飛航(香港)令修訂令》，將批准進行非傳統航空器試驗。長遠而言制訂專門規管非傳統航空器的新法例。

對於低空經濟法例的最終目標，陳美寶指希望讓香港的法律框架成為各司法管轄區發展低空經濟的參考，冀藉香港在國際航空的影響力，設立世界級低空空域管理標準。她表示，香港標準將兼顧獨特的本地挑戰，如密集的城市環境、複雜的空域及獨特的運作條件，以及與新興的國際標準接軌，確保監管既切合本地實際需要，同時在全球低空經濟標準制定中發揮影響力。

「發展低空經濟工作組」轄下的「項目促進小組」與數碼港合辦的低空經濟座談會。（運輸及物流局網頁）

正就低空基礎設施進行技術研究及規劃 包括充電裝置、航線網絡等

此外，陳美寶指香港正進行一系列配套工作，包括就低空基礎設施進行技術研究及規劃，包括起降場及例如有關充電設施、空間要求等硬件設施的設計、航線網絡、通訊網絡、全球導航衛星系統的信號接收，以及低空監視系統要求等。同時積極與內地對接，與相關當局積極商討推動共同開發低空跨境航線、出入境與清關安排，為建設粵港澳大灣區低空跨境通道創造有利條件。

3月20日，首批低空經濟「監管沙盒」啟動。（李家超FB）

她表示，一系列工作致力培育低空經濟產業生態鏈、創造更多元化的就業機會、提升管理水平，以及推動科技創新與經濟轉型升級，目的是把低空經濟機遇落到實處，讓香港在低空經濟領域飛得穩，亦飛得遠。