區議員培訓｜麥美娟引周霽「三駕馬車」論　促破地區問題於萌芽

民政及青年事務局今日（5日）在政府總部舉行區議員培訓講座，邀請嘉賓與區議員分享如何加強與傳媒的溝通，以及推廣良好大廈管理。民青局局長麥美娟引述新上任中聯辦主任周霽「三駕馬車」論，指區議員必須加強與「三會」和關愛隊合作，協助市民排解矛盾糾紛，在萌芽階段解決問題。



6月5日，民政及青年事務局在政府總部舉行區議員培訓講座。（湛家雄Facebook）

麥美娟引述中聯辦主任周霽「三駕馬車」論，指區議員必須加強與「三會」等合作解決問題於萌芽。（鄧肇峰Facebook）

麥美娟促區議員熟悉條例 推動良好大廈管理

民政及青年事務局局長麥美娟指，特區政府向來十分重視地區工作，又引述日前剛上任的中聯辦主任周霽指「區議會、地區三會（分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會）、關愛隊是完善地區治理後的三駕馬車」，區議員必須加強與三會和關愛隊合作，協助市民解決矛盾糾紛，推動在萌芽階段時解決問題。

麥美娟強調，大廈管理是地區工作的重要範疇，要求區議員熟悉相關法例，為有需要的業主和居民提供支援協助，以促進大廈管理運作暢順。

民青局局長麥美娟強調，大廈管理是地區工作的重要範疇，要求區議員熟悉相關法例。(資料圖片/盧翊銘攝）

《2024年建築物管理（修訂）條例》將於今年7月13日實施，講座上主講嘉賓向區議員分享相關資料。民政總署在去年12月已舉辦兩場區議員簡介會介紹條例，今次再提供培訓，政府指是爲了讓區議員在有需要時能協助居民處理大廈管理問題。

民青局副局長梁宏正強調，地區工作需以人民為中心。（劉姚社區工作室Facebook）

梁宏正：地區工作需以人民為中心

民青局副局長梁宏正表示，完善地區治理體系後，區議會、地區服務和關愛隊伍等攜手合作服務市民。梁宏正強調，地區工作需以人民為中心，做得更到位有效，故持續培訓區議員，例如今年5月起陸續安排區議員參與調解培訓工作坊。他期望培訓活動能協助區議員更好履行職務，提升地區治理效能，共同建設和諧社區。

6月5日，民政及青年事務局在政府總部舉行區議員培訓講座。（湛家雄Facebook）

教應對媒體技巧 説好區議會故事

培訓講座向區議員分享媒體生態和應對媒體的技巧。局方希望透過加強與傳媒的溝通，能更有效透過媒體將「完善地區治理體系」後的工作讓公衆了解，令區議員成爲政府與市民之間的橋樑，「説好區議會故事」。