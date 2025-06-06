李家超盤點首三年施政：我改變了政府文化

本屆特區政府上任即將滿三周年，行政長官接受報章訪問，盤點施政表現。被問及迄今主要工作成績時，他表示：「首先我改變了政府文化，以結果為目標」，上任以來，特區政府在中央支持下，優化了立法會、落實「愛國者治港」原則，以行政主導，建立行政立法共識，令施政提速提效。



李家超表示，在全新的行政立法互動關係上，最成功的是完成23條立法。在國家安全維護上，李家超指香港國安工作仍處於起步階段，未來將進一步強化情報網絡，他形容，破壞國安者所用的方法高度隱蔽，表面看似平實但背後可能是大陰謀、大佈局，香港要培訓相關人才應對。



李家超盤點首三年施政（「Hello Hong Kong」啟動禮傳媒截圖）

李家超：過去三年政府施政整體步伐更快了

《大公報》與《文匯報》今日（6月6日）同時刊登李家超專訪。李家超強調，要切實做好施政，提升政府效能提升很重要，而他認為過去三年政府施政整體步伐更快了，做事主動，市民和立法會的許多意見政府都歸納到施政裏面，令供應和需求對接。

2025年1月，政府動員約五萬公務員參與啟德體育園大演練。（吳美松攝）

李家超直言，推動管治文化的改革不會一帆風順。他以「全政府總動員」計劃為例，指最初有輿論懷疑可行性，政府內部的意見亦未必一致，但通過幾次演練，「打風、水災，好多公務員幫手，要5萬公務員參與測試啟德主場館，我們都做到」。

《維護國家安全法》，即第23條，在2024年3月19日在立法會三讀通過，同月21日生效。(資料圖片)

推動行政立法互動交流 完成23條立法「印象最深刻」

中央在2021年為香港確立「愛國者治港」原則，重塑行政立法關係。李家超表示，他推動「前廳交流會」及「行政長官互動交流答問會」等雙向互動平台，打破了立法會單向問答模式，促進議員與政府官員的務實交流。李家超認為，這種互動不僅提升了議員的宏觀視野和國家觀，也使政策更貼近民生需求。他形容，當中印象最深刻的23條立法，行政與立法雙方在互動交流答問會中凝聚共識：「我覺得那次交流最有用，亦因此完成已等待26年8個月的歷史任務。心意一致，其利斷金。」

立法會將在今年12月舉行換屆選舉. 李家超稱自己對新一屆議員寄予厚望。他以經常掛在嘴邊的說話「沒有最好只有更好」為準則，敦促議員對議題做多些研究，對問題做分析，從多角度思考。

引進重點企業辦公室4月舉辦「重點企業簽約儀式」，共18間重點企業在香港設立或擴展其業務。（盧翊銘攝）

搶企業搶人才見成效 輸入人才涵蓋科技與文化產業

經濟方面，李家超強調「搶企業、搶人才」政策成效顯著，指政府成立引進重點企業辦公室，已吸引84間重點企業落戶，當中有不少計劃在香港設立國際或地區總部，未來數年將在香港合共投資近500億元，創造逾2萬就業機會。

特區政府日前公布,截至今年4月底，各項輸入人才計劃共收到47萬份申請，當中超過31萬宗獲批，接近21萬名人才已抵港。李家超表示，通過此計劃來港的人才結構多元，不僅涵蓋具備高技術背景的專業精英，更吸納文化產業人才，為香港建設成為中外文化藝術交流中心添磚加瓦。

李家超期望令維護國家安全變成文化。（盧翊銘攝）

國安工作「仍處起步階段」 未來需強化情報網絡

在國家安全維護上，李家超指出香港國安工作仍處於起步階段，未來將進一步強化情報網絡，更了解破壞國家安全的手段，包括了解對方的財力、物力、人力如何運作使用等。與此同時，需要加強市民國安教育，「令維護國家安全變成文化，希望大家看到一些東西就會發覺當中的國安風險，從而自覺維護國家安全」。

談及長和賣碼頭爭議，他重申任何人都需要衡量整體利益與個人利益，「我認為所有社會無論任何人在任何崗位，運作起來的時候，都是希望共贏多贏，不希望自己的成功建立在別人的傷害上」。

中聯辦主任周霽在中聯辦辦公大樓內接見行政長官李家超。（中聯辦）

李家超：香港最大的機遇就是融入國家發展大局

展望未來，李家超強調，融入國家發展大局就是香港的最大機遇，香港需要積極投身國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設及「一帶一路」倡議，發揮「八大中心」作用，促進優勢互補，增強香港在國家發展中的角色，透過貢獻國家發展獲取自身發展空間。同時，香港要實踐好中央在政府工作報告中對香港的要求，充分發揮「一國兩制」下「內聯外通」優勢，深化國際交往，積極推廣香港作為國際城市的地位。