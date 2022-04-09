特首選舉｜李家超宣布參選　提三大方向　以結果為目標解決問題

辭去政務司司長參選特首的李家超，今日（9日）下午2時半召開網上記者會，正式宣布參選。李家超的競選專頁上載了背景圖片，有維港樓景及山脊線，寫有疑似競選口號「同為香港開新篇」。

李家超表示，未來5年是由治及興的關鍵時刻，未來工作有三大方向，包括以結果為目標為解決問題、全面提升香港競爭力，以及奠定香港發展的穩固基石。他稱參選是出於對國家忠誠、對香港熱愛、對市民負責。

李家超指，當選會邀請各方面人才加入，發揮團隊精神，又說「只有上帝先識晒所有嘢」，強調政府需要做到事、有結果。對於被指在經濟、民生方面不認識，他強調自己無包袱，不會偏重某一方面，處事更公平公正。

對於如何與年青人溝通，他指充滿挑戰，但首要是態度真誠，「如果唔嘗試無可能成功」，不止行動上，亦要用心去做。



強硬派特首？ 李家超：視乎手段

【15:24】大公文匯記者問到如何評價林鄭月娥施政，李家超說，他已離開政府，不應評價政府工作，但強調政府每一名成員也努力工作，希望解決問題。被問到是否屬「強硬派」，李家超指需要視乎需要方法及實際情況去做，2019年修例風波涉及港獨、外部勢力，出現攻擊政府和政權的嚴重行為，必須要用適當及有效的方法處理，但面對其他問題同樣要用不同手段，但強調一定要真誠，以香港整體利益出發。

李家超指，明白香港社會有分歧、有不同意見，強調是自由開放城市必然現象，須溝通走入社區，行動以外，真誠態度及出發點非常重要，是溝通之始，對任何政府都是挑戰，而有些問題永遠解決不了，但政府要盡力多溝通，解決不了都要了解原因，承諾如果當選，必定是團隊要做的工作，不止行動、更要用心做。

他說年輕人當然有自己的看法，但希望外界以結果去審視他的工作，因為結果是最客觀，所以以此為施政方針。他舉了通關為例子，表示去年底已到通關龍門口，但可惜Omicron突然來襲令通關泡湯。他指通關商討時，雙方有很多差異，但最終都有共識，在差異下尋求對接方法。

李家超宣布參選特首。

政商界人脈少 李家超：做事無包袱

【15:09】被問到會否延長現時的土地規劃，李家超說好的政策要繼續，例如北部都會區，認為可以解決部份的土地房屋問題。他表示，希望從速度、成果方面，盡量加快土地房屋的步伐，市民不必再等待，因此從時間、數量都要向正面推進。

【15:05】被問到過往主要在警務處工作，範圍較單一，對金融理解不深，李家超稱，特首要有領導能力，令整個政府做到事，成為有承擔、惠及市民的政府，若當選會充分考慮有不同強項的人士加入政府，發揮「一加一大於二」的精神，整個團隊做到事，為市民帶來幸福。

對於有指他在政商界人脈不深，李家超稱他做事沒有任何包袱，確保政府公平公正處理事情。

李家超指，無人懂得所有事情，只有上帝才符合這種要求。

【15:00】李家超回應坊間質疑他在很多政策層面不熟悉，他反駁指無人懂得所有事情，相信只有上帝才符合這種要求，「唔係要自己做晒所有嘢，係無可能㗎」。他強調最重要是建立強大的團隊，自己的班子會吸納學者專家及有熱誠的人，會邀請有有經驗、願景及學識的人士。

他說會令自己的團隊各人都可以發揮所長，不會互相制肘，會做到「一加一大於二」。他說香港是國際城市，自己其中一個政策目標是保持競爭力，而且是與全球不同地方比較，會致力保持香港繼續成為一個吸引人才居住、工作及實現夢想的地方。政府會扮演領導角色，令社會關注應關注的議題，堅守法治，保護人權自由，維持香港的多元活力及包容。

冀新政府「會幹事」、解決問題

【14:56】記者問李家超參選前有否與中央官員接觸，又說有指是中央欽點。李家超回應指，作為特區官員與中央不同機構溝通，有利香港利益，自己過去的溝通都是本着香港實際情況解釋，並以實際利益為依歸，指中央非常考慮香港意見。

李家超說，自己是本着對國家忠誠、對香港熱愛、對市民負責去參選，亦樂意見到其他人參選，樂意辯論施政理念。他希望未來能給市民能夠做事的政府、有擔當的政府、能夠決問題的政府，令市民能夠有獲得感。

李家超獲國務院批准免去政務司司長一職。（張浩維攝）

提三大方向 以結果為目標

【14:47】李家超發表競選宣言，指未來5年是香港由治及興的關鏈時刻，因此決定參選，承擔歷史使命，期盼看到一個有活力、廣泛團結及社會安寧的香港。他說，未來施政有三大方向，第一是以結果為目標，第二是加強競爭力，第三是奠定香港發展基石。

他稱自己出身基層，明白政府要解決市民問題，未來政府理念及處事方式會有改變，建立共同解決問題的文化。他稱若成功當選，會在「愛國者治港」原則下，積極與市民互動，制定能解決問題的政策，分享發展紅利。

他指，香港把握好、善用自身優勢和特長，提升在金融、航運、創科等方面的競爭力。他希望為香港開創新篇，創造安定穩定的環境，守住法治這核心價值。李家超又指，未來5年香港要加快發展，穩固得來不易的穩定局面，令香港無後顧之憂，大步前行，建立忠誠、擔當政府，守住法治核心價值，確保「一國兩制」下香港繁榮穩定。

他指自己在政府工作40多年，深知一個人能力再大都有限，要達至以上施政，必須依靠社會各界，若成功當選，會以誠懇態度走入社區聽民意，積極延攬人才組建團隊，委任各界人才專家出任政府、其他管治機構要職，共同做好各方面工作。

他形容這是新一曲交響樂，「我會當指揮，會當中每一位成員發揮其優勢，盡展其所長，創造一加一大於二的協同效益，香港奏出更輝煌新樂章」。他指世界大變，不進則退，「香港唔慢得、唔等得」，若成功當選，會帶政府高效施政，大力推進「一國兩制」。