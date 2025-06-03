周霽掌中聯辦作風不同？李家超：香港安全可獲保障　要全力拼經濟

中聯辦主任周霽上任四日動作頻頻，兩度與行政長官李家超會面，更落區到深水埗、青衣了解民生。李家超今日（3日）在行政會議前被問到周霽對香港有何叮囑，是否香港已處理好國安問題，未來集中民生，他說周霽落區反映關心市民生活，香港安全已得到保障，未來要全力拼經濟。



對於首次有特首回訪中聯辦新主任，李家超更三日內兩次晤周霽，他認為加強和中聯辦的溝通，對市民利益和經濟發展有正面作用「點樣令中央更全面掌握、了解香港實際情況，制定對港有效政策，係特首嘅重要責任。」



6月3日，李家超行會前見記者。（鄭子峰攝）

周霽上任三日落區 李家超：尊敬周霽謙厚、作風務實

李家超出席行政會議前見記者，中聯辦新主任周霽對治港政策的影響受關注。被問到周霽上任三日落區，是否反映他特別關心香港民生，及兩次與周霽會面有何叮囑，李家超表示，周霽是地區治理經驗豐富的中央官員，不僅任職湖北時有豐富管治經驗，更曾在河南擔任省委副書記，他上任第三日即落區，證明關心香港，重視市民生活和地區情況。

中聯辦主任周霽在中聯辦辦公大樓內接見行政長官李家超。（中聯辦）

周主任喺中央港澳辦作為分管香港事務嘅常務副主任時，我同佢溝通無間，亦都尊重佢係一個有謙厚品格，同埋務實作風的官員。 行政長官李家超

6月3日，李家超行會前見記者。（鄭子峰攝）

李家超：加強與中聯辦溝通有好處

令中央制定有效政策是特首責任

李家超又為三日內兩度與周霽會面解話，他表示與中聯辦加強溝通，對香港很有好處，中聯辦的工作是增加內地與香港的交往，而周霽過去兩年在中央港澳辦的工作，正與協助中央制定對港政策有關。

點樣令中央更全面掌握、了解香港實際，從而制定對港有效政策，係特首嘅重要責任。 行政長官李家超

中聯辦主任周霽在中聯辦辦公大樓內接見行政長官李家超。（中聯辦）

李家超指，與周霽首次會面時探討了香港的挑戰和機遇；回訪中聯辦時就再次衷心歡迎周霽到港履新，並建立強烈共識，要一致確保香港在「一國兩制」實踐上行穩致遠，確保長期繁榮穩定。

6月3日，行政長官李家超出席行政會議前見會見傳媒。（鄭子峰攝）

事前不知中聯辦主任換人 李家超：從新聞稿知悉

有傳媒關注李家超是否提前得知中聯辦主任換人，以及周霽落區是否代表香港已處理國安問題，未來要集中改善民生發展經濟。

他說中聯辦主任換人很正常，形容與任何政府官員更替一樣，透露自己是從新聞稿知悉人事調動。

中聯辦主任更替，相信同任何政府官員更替出現好正常。 行政長官李家超

周霽掌中聯辦作風不同？

李家超：香港安全已保障 要全力拼經濟

被問到周霽與上任主任鄭雁雄作風有何不同，他特別指出鄭雁雄在香港中聯辦和駐港國安公署的任期共5年，當時香港經歷由亂到治，再由治及興，任何級別中聯辦官員，都有協助特區止暴制亂、由治即興。至於周霽，李家超說雙方認識兩年，重申對方謙厚務實值得尊重。

6月3日，李家超行會前見記者。（鄭子峰攝）

李家超指香港現在處於共同處理發展和安全的階段，任何發展都要有安全環境，有信心在現有法律制度及執行機制下，整體安全情況可以保障，對社會氣氛亦有信心。他再次強調，現時香港要全面拼經濟、謀發展、惠民生。