立法會測試AI提供實時字幕　短期應用於會議直播

立法會主席梁君彥表示，立法會秘書處正測試和演練利用人工智能提供會議字幕，期望短期內能在立法會會議直播看到實時字幕。



梁君彥與立法會秘書處秘書長衛碧瑤今日（6日）與科大訊飛副總裁王瑋會面，就立法會人工智能項目交流。梁君彥表示，雙方正合作開發「立法會智慧辦公系統」，支援語音輸入、錄音轉寫和翻譯功能。他透露，系統目前進入最後測試階段，希望很快投入服務。



梁君彥（中）、立法會秘書長衛碧瑤（左）、科大訊飛副總裁王瑋（右）（梁君彥Facebook）

與科大訊飛合作開發「智識聽」 準確率已達96%

立法會前年9月與與科大訊飛合作開發的智慧謄錄系統「智識聽」，首兩期系統共向政府申請撥款不多於1,500萬元，準確率已經提升至近96%。

梁君彥在社交平台表示，「智識聽」不斷進步，有助提升議會的工作效率，擬推出新服務，包括為立法會會議提供實時字幕，秘書處正為此進行測試和演練。

AI辦公系統進入最後測試階段

此外，梁君彥表示，秘書處與科大訊飛正合作開發「立法會智慧辦公系統」，為立法會議員及其職員提供「AI小助手」，能夠支援語音輸入、錄音轉寫和翻譯功能，系統目前進入最後測試階段，希望很快投入服務。

梁尹彥稱，立法會將繼續以開放態度，積極探索更多創新科技，為議會帶來更多創新服務。