博鰲國際科技與創新論壇　李家超：香港集中國與世界優勢於一身

特區政府與博鰲亞洲論壇聯合主辦博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025年香港會議，昨起一連兩日（6日及7日）於香港會議展覽中心舉行。行政長官李家超今日致辭時表示，香港是唯一同時集中國優勢和世界優勢於一身的國際城市，法治傳統源遠流長，正全力發揮大學教育世界前列、知識產權保障穩健等優勢，發展成為國際創新科技中心。



（左起）孫東、泰國前副首相兼外交部長Don Pramudwinai、中聯辦副主任劉光源、芬蘭前總理兼博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇大會榮譽主席Esko Aho、全國政協副主席何厚鏵、李家超、斯洛文尼亞前總統Danilo Türk、博鰲亞洲論壇秘書長張軍、陳茂波和中央外交部駐港特派員公署副特派員李永勝。（政府新聞處）

李家超：蓬勃的創新發展必須植根於國際合作

會議以「科技引領未來 創新驅動轉型」為主題，約800名來自海內外的頂尖專家、學者和政經領袖深入交流意見和分享經驗，探討如何善用香港內聯外通的獨特優勢，開拓環球創科合作。

李家超致辭時表示，世界正處於人類歷史上的重要轉捩點，人工智能與醫療科技的融合不再只是工具，更正引領人類邁向全新的發展時代。他指，蓬勃的創新發展必須植根於國際合作，以及開放、自由和跨越國界的知識、人才和思想交流。

創新科技及工業局局長孫東教授今日（6月7日）在香港專場論壇致辭。（政府新聞處）

孫東：港府加快發展涵蓋上、中、下游創科生態鏈

會議設「發揮內聯外通優勢 拓展環球創科合作」為主題的香港專場論壇。創新科技及工業局局長孫東致辭時表示，港府推出了一系列政策，旨在鞏固本地科研實力、加快研發成果轉化及推動科技產業發展，以發展一個全面、涵蓋上、中、下游的創科生態鏈，並促進「政、產、學、研、投」的相互協作，讓突破轉化為影響力，把概念實踐為全球的解決方案。

博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025年香港會議，一連兩日（於香港會議展覽中心舉行，嘉賓在香港專場交流。（政府新聞處）

會議舉辦了十場分會論壇、前沿對話及圓桌會議，獲邀嘉賓包括前外國元首和領導人、國際組織高級代表、本地和海內外知名科學家和大學學者、企業和初創公司創辦人、以及各國青年領袖，就全球科技治理、可持續發展、創新集群、生命科學、未來出行、人工智能、量子技術、金融創新、青年領導力等分享意見。