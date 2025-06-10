500萬回購的士牌？李家超：謹慎用公帑　業界享經營權已長期獲利

的士與網約車的矛盾亂局未止，有的士業界代表建議政府以每個500萬元回購的士牌，行政長官李家超今天（10日）被問到會否考慮建議時表示，動用公帑必須極度謹慎，業界已長期在特許經營權下獲利，促重視市民對的士服務未達要求的聲音。



他預告，將來網約車規管方案將有兩個走向，一類是網約的士，另一類是其他點對點車輛，同時明確訂明哪類點對點車輛屬違法，希望有合法合規載客服務，保障乘客安全。



5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同的士業界代表，到西九龍政府合署運輸署樓下請願。（資料圖片/黃浩謙攝）

的士業界倡政府500萬元回購的士牌

的士業界上月兩次請願，要求加強打擊白牌車，又批評當局執法不力，連番反白牌車的行動再次掀起社會討論網約車規管。本身是車行負責人的的士小巴商總會會長周國强建議政府按每個牌照500萬元回購的士牌，讓業界自行選擇去向，令業界解決爭議。

6月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

李家超出席行政會議前，被問到有的士業界認為如果政府願意以每個500萬元回購的士牌，便可解決網約車規管的爭議，政府是否同意，以及會否考慮回購所有的士牌。

任何動用公帑必須極度謹慎。 行政長官李家超

李家超：用公帑須極度謹慎 特許經營權下已長期獲利

李家超說，任何動用公帑必須極度謹慎，市民對的士服務未達要求有好多聲音、意見，的士業界必須重視，的士牌照給予的士經營的特權，包括專設的士站只可的士使用、的士可到達指定禁區接載乘客、隨時香港任何地點接載街客上車，形容牌照在長期容許的特權之下，有直接回報，亦令的士業界獲利。

6月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

立法框架包括網約的士、其他點對點車輛

不過，李家超說的士服務同樣有社會價值，故改善服務的大前題下，的士應該繼續存在，但網約車是世界趨勢，在部分城市、地區已經發展得相當成熟，「亦都係一個我相信係不能逆轉嘅趨勢」，故政府考慮以法律方法設立框架。

立法規管網約平台提供網約的士，同埋其他點對點車輛嘅合法合規服務。 行政長官李家超

他相信立法後保障乘客安全，讓的士更好發展，尤其鼓勵的士車隊在網約平台發展提升的士管理，從而提升的士服務。

6月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

訂明違法點對點車輛類別

他指，法例會明確訂明甚麼點對點車輛是違法，形容運輸及物流局已馬不停蹄，會盡快研究所有細節並公布，希望屆時社會及立法會有充分討論，令政府有完善法律規管網約車，令網約的士或者其他點對點網約車服務，都在合法、保障乘客安全情況下進行。