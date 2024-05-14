的士加價｜的士牌價續向下　今略漲至$319萬　仍未及高位「半價」

行政會議今日（14日）通過的士落旗一律加2元，市區的士落旗由27元加至29元；新界的士起錶由23.5元加至25.5元；大嶼山的士由22元加至24元。最近開始傳出的士加價消息，的士牌價亦由5月7日起逐漸上升，5月7日市區的士牌價為311萬，升至今日319萬元，新界的士牌價亦由243萬元上升至245萬元。以市區的士為例，319萬元僅是2015年高位723萬元的4成多。



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上月開始傳出的士加價消息，香港的士交易所顯示的士牌價亦由5月7日起逐漸上升，5月7日市區的士牌價為311萬，升至今日319萬元，新界的士牌價亦由243萬元上升至245萬元。

的士牌價1月起呈下降趨勢 5月7日起回升

翻查網站資料，的士牌價自1月起一直呈下降趨勢，3月1日市區的士牌價為343萬元，31日跌至329萬元，新界的士牌價亦由280萬元跌至266萬元。

在4月1日市區的士牌價為329萬元，30日跌至314萬元，新界的士牌價在同月由266萬元跌至247萬元。

至於五月份首週的士牌價亦呈下降趨勢，直至5月7日始慢慢上升。

的士業界2023年3月就要求市區的士起錶加5元至32元，新界的士加4.5元至28元，大嶼山的士加價6元至28元。

行政會議今日通過的士落旗一律加2元，市區的士落旗由27元加至29元；新界的士起錶由23.5元加至25.5元；大嶼山的士由22元加至24元。