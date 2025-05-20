拆局｜李家超首提「合法網約出租車」　為的士以外網約車發牌鋪路

的士與網約車的矛盾亂局未止，的士業界半個月內兩次請願，又去信特首不滿打擊白牌車不力。李家超一而再、再而三在行政會議前回應的士業訴求，不過今天（20日）的說法較之前兩次有明顯分別，除了明確提到網約車平台要領牌，司機要買保險，更預告本屆政府有決心「提升的士和出租車的合法網約服務」。



的士固然是出租車，但出租車不一定是的士。政府過往屢被批評漠視的士牌照壟斷問題，對點對點出租車服務發展趨勢亦怠於應對，今次李家超表明有決心改革多年累積的問題，既提到的士，又提到出租車，是為的士以外的網約車發牌埋下伏筆。據了解，政府內部正研究有別於的士的網約出租車規管框架，其中一個考慮是不能在街上截車載客，參考其他地方經驗，定價高於的士。



5月9日，的士業界到金鐘政府總部遞交請願信，要求全面取締及監管白牌車。（資料圖片/黃浩謙攝）

的士業再掀新一波反白牌車行動

的士業界半個月內兩次請願，要求加強打擊白牌車，一向溫和的「的士大王」鄭克和也開腔批評當局執法不力，連番反白牌車的行動再次掀起社會討論網約車規管。當局原先承諾本年中就規管網約車交出方案，然而下個月便到年中，至今未聞樓梯響，的士業界已嘗試先發制人，打「開口牌」促政府交代規管白牌車時間表，形容業界已「忍無可忍」，揚言不排除會罷駛。

5月16日，的士業界到金鐘政府總部遞交請願信，要求全面取締及監管白牌車。（資料圖片/廖雁雄攝）

的士與網約車的矛盾，在今屆政府上場後愈見明顯，一來問題累積多年，二來當局表明研究規管網約車，業界以至全社會著急起來也可理解，畢竟過去兩年每隔一段時間，的士業又醞釀反白牌車不合作行動，雖每當要罷工罷駛，都被臨時煞停，但「紙包不住火」，問題總不能迴避。

5月20日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（周智堅攝）

三個月內兩度被問會否增發牌照

李家超首提「出租車」合法網約服務

李家超今天（20日）出席行會前見記者，再被問到的士業的訴求，包括政府有沒有兩全其美的辦法平衡社會上有聲音認為網約車是大勢所趨，以及會否增發牌照，讓非的士網約車營運。

他闡述四點立場時，露出網約車規管方案的端倪：

（一）網約平台要領牌，平台有責任規管網約車司機符合法律經營，包括所需保險；

（二）今屆政府有決心改革多年累積下來的問題，立法規管點對點車輛服務，包括提升的士和出租車的合法網約服務。

5月20日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（何夏怡攝）

其中一個焦點應該落在「提升的士和出租車的合法網約服務」一句，三個月前的行會前見記者環節，因應的士業醞釀罷駛，李家超同樣被問到「會否考慮增發出租車的許可證？」當時他的答覆是老調重提：「規管網約車平台，確保市民有合法的點對點網約車服務。改善的士服務和管制網約車是多年來累積的問題，政府在上任後，以擔當的態度提供了解決方案。」

去年五月，李家超回應的士業私下「放蛇」捉Uber白牌車司機時，亦初步流露對規管的開放態度，當時表明會聽意見，「看看我們應該朝甚麼方向走，因為這方面的意見都是分歧的。」

政府今年中會公布規管網約車方案，的士業界反應如何有待觀察。（資料圖片）

為網約出租車發牌埋下伏筆 據悉正研究另一套規管框架

事隔一年，李家超回應增發牌照問題時，親口拋出「出租車合法網約服務」的看法，是規管網約車的最新進展。畢竟，的士固然是出租車，但出租車不一定是的士，今次李家超表明要改革多年累積的問題，既提到的士，又提到出租車，是為的士以外的網約車發牌埋下伏筆。

據筆者了解，政府內部正研究有別於的士的網約出租車規管框架，是兩套不同的規管內容，其中一個考慮是不能在街上截車載客，並且參考其他地方經驗，定價高於的士。

早前發起請願行動的的士小巴商總會會長周國强接受《香港01》訪問時說，規定須投標才可奪得網約車牌照，且有營運年期限制，車費定價高於的士，「應該會係好啲接受到嘅」。（資料圖片/黃浩謙攝）

如果定價高過的士，咁梗係會好啲啦。不過睇下加幾多，如果的士50蚊，你定52、53蚊咁梗係有傷害。有年期、有服務監管，我哋都舒服啲。 的士小巴商總會會長周國强

周國强：投標發牌、限年期 定價高於的士「應該接受到」

早前發起請願行動的的士小巴商總會會長周國强接受《香港01》訪問時說，規定須投標才可奪得網約車牌照，且有營運年期限制，車費定價高於的士，「應該會係好啲接受到嘅」。不過，他說目前1500個出租車許可證名額未用盡，質疑是否有剛性需求增發出租車牌照，希望政府三思。

夾硬嚟多到啲人都搵唔到食，經濟走下坡，政府都睇到。宜家示威同請願因為兩個平台打晒矛波。 的士小巴商總會會長周國强

對於李家超呼籲的士司機自我改善服務，周國强認為業界願意改善，包括做的士車隊、扣分制、車內裝閉路電視，「我哋乜都做晒，仲唔還返個好啲嘅平台畀我？係咪唔通呀？」重申的士投訴數字已經減少。

政府今年中會公布規管網約車方案，的士業界反應如何有待觀察。（資料圖片）

為的士以外網約車發牌，初步看來若符合特定條件，的士業界也收貨。若如特首所言，今屆政府有決心改革多年累積下來的問題，則必然會撼動到現有牌照持有者的既得利益，大刀闊斧的真改革，面對車主、司機、乘客三方不滿，不鴕鳥不迴避爭議，才是解決問題的態度，有待觀望當局如何平衡利益。