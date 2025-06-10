施政報告｜提早至9月發表　下周起諮詢　李家超透露部門KPI達標

施政報告一般10月中發表，行政長官李家超今日（10日）宣布新一份施政報告提早至9月公布，公眾諮詢下周一（16日）展開。他解釋12月舉行立法會選舉，今年立法會會期會提早結束，他重視行政立法的溝通及互動，希望政府有充分時間聽市民及社會的意見，而今次施政報告方向繼續是拼經濟、謀發展、改善民生。



被問到上份施政報告為部門所訂下的138個KPI（關鍵績效指標）是否完成，會否又有司局長被提點盡快完成工作，李家超指目前不同部門的KPI都達標，會不斷檢視部門的工作進度。



6月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者，稱上任近三年來努力改變政府文化。（廖雁雄攝）

李家超：香港進入經濟轉型期 部分行業面對挑戰

李家超表示，他上任近三年來努力改變政府文化，建立「以結果為目標」的政府，推動政府步伐加快、主動做事，團隊願意聽取意見，令措施回應市民的需求。去年施政報告在不同範疇推出60多項政策措施，加強上任以來各項改革，正不斷推展守正創新、進一步提升發揮香港成功元素。

他指世界正處於百年未有大變局，並加速演進，地緣政治錯綜複雜，保護主義、單邊主義抬頭，貿易秩序被破壞，香港有不同挑戰，但有危有機，機遇始終大於挑戰。他指出，國家不斷發展是香港最大機遇、最強後盾，香港經濟正面擴張，估計今年生產總值估計2%至3%正增長；同時香港進入經濟轉型期，部分行業表現不錯，但部分行業面對挑戰，要識變、應變、求變。

6月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者，預告2025年的施政報告將於9月公布。（廖雁雄攝）

施政報告諮詢會超過40場 聚焦拼經濟、謀發展、改善民生

他表示，要通過創新創造開拓新市場、新藍海，全力拼經濟、謀發展、改善民生，團隊會出席超過40場線上線下諮詢會，以及2場地區諮詢會，希望廣泛聽取專業界別、地區組織、政黨、市民意見，會走進社會親身接觸階層聽取想法。

新一份施政報告繼續朝著拼經濟、謀發展、改善民生，考慮加強香港既有優勢、把握機遇、處理風險。

6月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

李家超表示上任後已經作多方面改革，「深化改革方面我係做事嘅」，形容諮詢過程全方位，歡迎大家提供意見，涵蓋範圍都是市民關心的問題，希望聽取意見。