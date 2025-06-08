被問會否爭取連任特首 李家超：專注當下工作 世界變幻莫測
撰文：文維廣
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行政長官李家超上任三年，距離餘下任期還有兩年，被問到是否考慮爭取競逐連任，李家超表示未有正面回應，僅指政府所有人都應專注當下，因為世界變幻莫測，會全力以赴完成使命和目標。
香港不會向美國實施報復性關稅 否認立場被動
李家超接受《南華早報》專訪時又提到中美關係，他說中美局勢加劇緊張，香港也不會向美國實施報復性關稅，以免破壞香港「成功的基因」，不利自由港地位。他說香港的成功在於開放，零關稅為本港創造貿易量，形容有人做了錯事，自己不會仿效，會做正確的事，否認自己立場被動。他透露已制定應急計劃處理最壞情況，未有談及具體內容。
他又說，將加大對本地企業的支持，減少對美國的依賴，開拓東南亞和中東等新市場，形容是尋找「藍海」，同時進一步融入國家發展大局，維持與國際交往。
國安法侵蝕香港自由？李家超以河流和海比喻兩地關係
國安法實施後，有說法指香港高度自治和自由被侵蝕，李家超以河流和海比喻香港與內地的關係，鹹淡水交界形成新的生態系統，孕育新魚類，交界區域建立圍牆並非好事，因為大家都是同一家庭，融合對雙方有利，強調本港生活方式和體制都沒有改變。
北上消費潮 李家超：必須適應市場負面變化
專訪中，提到港人北上消費潮，本港零售業發展疲弱。李家超表示必須適應市場負面變化，呼籲企業更努力改革，重申有店舖在過渡時期結業，同時有新店鋪開張，引述本港註冊公司數目創新高，有破紀錄數量的海外企業在香港設立辦事處。
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