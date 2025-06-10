消息指夏寶龍最快下周訪港　李家超：政府會適時發放訊息

《香港01》日前引述消息指，中央港澳辦主任夏寶龍計劃本月訪港，初步較大機會月中抵港視察。行政長官李家超今天（9日）出席行政會議前被問到夏寶龍何時訪港，以及是否再督促政府提速改革，尤其北都發展時，他未有正面回應，僅指「如果有相關訊息，政府會適時發放」，稱夏寶龍非常關心香港，重視了解香港的情況。



去年10月16日，李家超出席《施政報告》記者會。（盧翊銘攝）

《施政報告》提早至9月發表 6.16展開公眾諮詢

《施政報告》一般10月中發表，李家超會見傳媒時宣布提早至9月發表，公眾諮詢下周一（16日）展開。政界預料致謝動議有機會趕及現屆立法會完成。

6月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

他解釋因為12月7日便是立法會選舉，即今年立法會會期提早結束，故提早展開公眾諮詢，讓政府有充分時間聽市民意見。他指，上任三年推動政府步伐加快、主動做事，去年施政報告推出60多項措施，深化改革，正不斷推展，進一步提升發揮香港成功元素。

6月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

李家超：政府部門KPI達標

被問及今年施政報告聚焦什麼、過去130多個KPI指標是否完成了、會否有官員要「被提點」，李家超指不同部門在KPI方面都達到要求，發表時知道整體報告情況，強調目前部門達標。

他指政府施政方針拼經濟謀發展改善民生，會朝這個方向，會強化既有優勢、把握機遇、處理風險，上任後已經多方面改革，「深化改革方面我係做事嘅」，希望聽取意見，市民不需要從政府角度考慮重點，「如果考慮我（的重點），多謝」，希望與市民交流及互動，會努力做，團隊樂意聽取意見。

6月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

他指正處於百年未有大變局，香港有不同挑戰但有危有機，機遇始終大於挑戰，今年生產總值估計2%至3%正增長。他表示，要通過創新創造開拓新市場、新藍海，全力拼經濟謀發展改善民生，會出席40場線上下諮詢會及2場地區諮詢會。

去年天星小輪在9月30日至10月2日一連三日免費。（香港01攝）

七一派7.1萬張車票 天星小輪灣仔線、電車免費搭

7.1是回歸祖國28週年，李家超預告會在全港十八區舉辦百多項活動，政府與不同行業會推出優惠，其中港鐵以抽獎形式送出7.1萬張電子車票，免費乘搭指定本地路綫；機場快綫3至11歲小童免費，60歲或以上市民半價；天星小輪來往尖沙咀至灣仔航線免費乘搭，電車七一起一連三日免費乘車。

7.1是回歸祖國28週年，李家超預告會在全港十八區舉辦百多項活動，政府與不同行業會推出優惠。（李家超FB）

康文署多個室內戶外、科學館、文化館常設展覽，西九等免費，海洋公園兩人同行八折、三人同行7折。山頂纜車八五折。

另外，超過一千個食肆有指定餐品優惠，多個街市推出優惠及禮品，本地魚菜直送71折，綠綠賞積分雙倍。六月底至八月多個商戶推出餐飲購物景點旅遊優惠，稍後公佈詳情。

反修例示威下，大量「黃店」出現。（資料圖片）

食肆冒犯國安釘牌 李家超表明恰當 形容條文非常清晰

食肆、娛樂場所等牌照新增國安條件，規定持牌人及「關連人士」，包括僱員、代理、承辦商等，不可作出或牽涉危害國安，或不利於國安、香港公眾利益的「冒犯行為」，否則可被釘牌。李家超被問到食肆冒犯國安或不利公眾利益會被釘牌，兩者具體定義為何，是否如行會成員、資深大律師湯家驊所說，用粗口鬧領導人或國家可能會釘牌；以及若有諷刺政府的字眼是否可被釘牌。

6月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

李家超表示，食環署在新簽發或續期牌照，加入維護國安條款，是履行維護國安的責任和義務，形容屬恰當和應該的做法。他引述《憲法》指，所有公民有義務維護國家安全，根據《香港國安法》，香港行政機關有責任維護國安。任何人執行職能時，須將國家安全視為最重要的因素並適當考慮，這亦是食環署行使職能時，將國安視為最重要的元素。

他指，香港的法律給予食環署職能，應適當考慮，有關條款已經清楚解釋，食環署會依法行事，有關條款在食環署的場地租約和續發牌照時適用。他指，會繼續不斷完善維護國安的法律和執行機制，冒犯行為若構成危害國安罪行，或者是不利於國安和公眾利益的行為，形容條文是非常清晰。

6月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

500萬元回購的士牌？李家超：動用公帑必須謹慎

的士業建議政府以500萬元回購的士牌解決爭議，被問到政府會否考慮時，李家超指任何動用公帑必須謹慎，牌照給予經營特權，包括的士站、指定禁區接客、任何地點接街客，牌照長期允許的特權，牌照有直接回報。

立法框架包括網約的士及其他點對點車輛

他說的士服務有社會價值，的士要繼續存在，但網約車是世界趨勢，部分城市已經相當成熟，是不能逆轉的趨勢，政府考慮以法律方法設立框架，立法規管網約平台提供網約的士及其他點對點車輛合法服務。他指，法例會明確訂明甚麼點對點車輛是違法，運流局馬不停蹄，會盡快研究所有細節並公布，希望有明確法律規管，令的士、點對點網約車服務在合法、保障乘客安全下進行。

6月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

皇后山食水風波學到甚麼？李家超：要迅速回應、明市民感受

李家超再就皇后山邨食水風波回應，他表示高度關注事件並親自召開會議。「我發出四項指示、十項工作，要求局方署方執行，同時成立溯源工作組，並在每棟大廈即時加裝過濾裝置。」李家超要求財政司副司長黃偉綸親自監督落實進度，相關措施於過去週末迅速推進，各部門增派人手提速處理，形容多方面取得進展。

李家超指，政府曾落區探訪投訴食水問題的住戶，並即場抽取食水樣本化驗，結果顯示水質清澈無沉積物，符合安全標準，強調「市民可放心飲用」。為加強溝通，政府已在地區層面加派人員，包括官員、關愛隊、區議員及社區代表深入走訪住戶，積極聽取意見並獲正面反饋。

針對極少數住戶反映入屋水管出現沉積物，技術團隊即時沖洗食水喉及水錶後，情況顯著改善。水務署現已加密抽取水樣本檢測，每日於官方網頁及屋邨大堂公布化驗結果。李家超指示該署更換相關食水管，專家團隊亦制定更換方案，將盡快提交當局審批。

「我們已竭盡全力處理事件。」被問到從皇后山食水風波學到甚麼，李家超表示政府要迅速回應，明白市民的感受，令他們可以安心，安全飲水，將持續落實各項改善措施，從根本上解決問題。

6月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

沈靖韜國際鋼琴大賽奪冠 李家超：希望他來香港表演

本港鋼琴家、有「鋼琴神童」之稱的29歲沈靖韜，在范克萊本國際鋼琴大賽奪冠，成為首位贏得這個獎項的香港人。

李家超祝賀沈靖韜贏得全球最頂尖的鋼琴演奏國際賽，「很開心他能成為首個在該比賽獲得名次的香港人」，希望他未來來香港表演，政府會努力準備。李家超又表示很開心香港有不同表演家藝術家在不同領域取得很高成就，政府有機制支持各藝術表演者，舉例香港藝術發展局基金、藝發局專家組都會留意香港在不同範疇的強項和機遇，在發展不同形式下有不同贊助和資助，「幫藝術表演者取得成就。」

消息指，中央港澳辦主任夏寶龍計劃本月訪港。（資料圖片）

消息指夏寶龍最快下周訪港 李家超：適時發放訊息

《香港01》日前引述消息報道中央港澳辦主任夏寶龍計劃本月訪港，初步較大機會月中抵港視察，具體行程有待相關部門安排落實。

李家超被問到夏寶龍的訪港行程，目的是否督促政府提速改革，尤其是加快北都發展。他形容夏寶龍非常關心香港，重視了解香港的情況，故2023年及2024年來香港考察，每次他都有陪同了解市民和人事，結果非常好，通過和不同代表溝通對話，掌握香港社會的發展。如果有相關訊息，政府會適時發放。

6月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

夏寶龍過往兩年均曾來港考察。2023年4月他首度來港考察時，中央剛公布新的《黨和國家機構改革方案》，組建中央港澳辦。夏寶龍當時留港六天，在「全民國家安全教育日」典禮上作公開發言，提出「香港必須做好國家安全防護牆」。

2024年2月夏寶龍再度來港，其時中央港澳辦已完成組班。夏寶龍在香港進行為期七天的調研，深入了解香港經濟發展與地區治理等各方面情況。