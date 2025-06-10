328億搬沙田污水廠入岩洞　梁熙：削津貼市民已好嬲　仲使咁多錢?

政府再為沙田污水處理廠遷入岩洞的工程，申請129億元撥款。立法會財委會工務小組委員會今天（10日）開會討論，政府「斬件式」撥款捱批，其中民建聯陳克勤指政府五次申請撥款累計達328億元，認為是否可以「停一停」，待政府財政充裕再推行。黨友梁熙反問工程是否具迫切性，直言市民被削津貼過日子「已經好嬲，仲要使咁多錢去做」，相信覺得市民不會支持工程，質疑要大眾埋單說不過去。



發展局副局長林智文承認「入岩洞裡面無可否認成本會高咗」，但已無其他選項更可取，因為附近已無空間，除非再填海，相信居民會較難接受，預告如果現在不搬遷，將來保養老舊的沙田污水廠，「可能幾億，用兩年」。



佔地28公頃的沙田污水廠。（資料圖片）

批「斬件式」撥款累計328億元 陳克勤：是否可停一停？

會上，當區的民建聯新界東北立法會議員陳克勤表示，不是反對項目，但質疑時機是否合適。他指，項目今次申請撥款129億元，但其實已經第五次申請撥款，第一次申請6億元，第二次20億元，第三次140億元，第四次31億元，頭頭尾尾合共328億元，已經十分昂貴，直言「之前政府有錢冇問題」，皆因釋放的地圖可以作創科用途，長遠解決氣味問題，但現時財赤有些工程不是急切性，認為百多億可以先節省，工程可遲兩三年先做。

他表示，現時廠房每年用1.5億元維修保養，搬入去之後新廠房要5.3億元，行政開支、管理開支貴過現時很多倍，質疑為何急切做這個工程？更不排除日後要加排污費，是否可以先「停一停」，政府財政充裕再做工程？

立法會議員陳克勤。（周令知攝）

發展局：「等一等」可能用更多錢

發展局副局長林智文指，新廠房處理排污時間快一半，所有電費貴一些，其實所有新建設的廠都一樣。他指「等一等」可能用更多錢，廠房已經四十多年，很多設施超過原有壽命，近年沒有大型維修，是因為打算有代替設施，假設今天不做工程，可能立即需要為舊廠房大型維修，或涉及幾億，但只是延長廠房壽命2年，所以工程有急切性。

民建聯立法會議員梁熙。（黃浩謙攝）

梁熙：削津貼過日子，仲使500億搬污水廠？

民建聯另一名議員梁熙提到最近落區最常聽到街坊關心的問題，包括皇后山邨的瀝青水管、學生2,500元津貼被削減、長者兩元乘車優惠「縮水」、醫療收費不斷上升等。

所有補貼市民已經好嬲係無咗，仲要使咁多錢去做，跟住排污費又增加，似乎無咩著數，點令市民支持工程？目前咁睇，我覺得市民係唔會支持。 民建聯港島東立法會議員梁熙

梁熙表示，偏偏在這個時候，政府打算撥出130億元，搬遷沙田污水處理廠去岩洞，「最終工程預算或會高達500億，而且每年營運開支還要增加3.8億元」，反問工程項目是否有這麼大的迫切性，不能等多幾年？他說，與其動用巨額公帑推進未見急切的工程，倒不如集中資源，精準處理市民眼前更迫切的需要。

現時不少津貼被削減，市民的生活已經捉襟見肘。如果連這些額外開支都要由大眾埋單，實在說不過去。 民建聯港島東立法會議員梁熙

梁熙要求政府交代工程是否刻不容緩，以及將來排污費會否加價。他說當財政壓力沉重的時候，更應該審慎理財，將錢花在市民最需要的地方，這才是真正對市民負責任。

發展局副局長林智文。（廖雁雄攝）

發展局：入岩洞裡面無可否認成本會高咗

林智文回應說，搬沙田污水廠入岩洞經深思熟慮，「入岩洞裡面無可否認成本會高咗」，形容已無其他選項更可取，因為附近已無空間，除非再填海，相信居民會較難接受。

他又說2020年估算工程需要400億至500億，目前最新預算是320多億元，「即唔係500億嘅」，稱如果現在不搬遷，將來不只未能省錢，成本可能會貴了，包括保養老舊的沙田污水廠，「可能幾億，用兩年」，再購置機電設施更昂貴。

他又說繼續留意排污費實施情況，按污染者自付、市民負擔能力，以及對工商業的影響，適時檢討排污費。