咪錶「走數」每年平均12萬宗　物件霸佔車位個案三年增逾200宗

選委界立法會議員李浩然今日（11日）在立法會會議上提出質詢，指有人用物品長期霸佔停車位，更指辦事處同事選定土瓜灣一個黑點，在三個月的觀察下發現有慣犯，促局方在執法、罰則上加強應對。



運輸及物流局局長陳美寶表示，新一代咪錶位有感應器偵測泊車位有否被佔用，營辦商如發現咪錶不當佔用，會聯絡警務處，同時營辦商每日會巡查佔用咪錶位但沒有繳費的個案，相關個案每年平均12萬宗。至於被車輛以外的物件不當佔用車位的個案，過去三年間增至200宗以上。



陳美寶：近年咪錶「走數」情況有改善

陳美寶表示，2021年至2024年咪錶位增加10%，泊車費收入增幅超過4成，駕駛者沒有付款（即「走數」）的情況有所改善。她指，任何人沒有合理解釋下留下東西霸佔咪錶位造成阻礙，可罰款2.5萬元或監禁3個月。

她續稱，新一代咪錶位有感應器，有助向運輸署、警務處提供資料，同時政府積極研究引進新技術，今年第四季會在非法佔用咪錶位較多的地點推行試點計劃，引入人工智能感光元件。

陳恒鑌。（歐嘉樂攝）

陳恒鑌促修例防霸佔車位 陳美寶：小心研究免影響駕駛者

民建聯立法會議員陳恒鑌指，咪錶有漏洞，包括沒有限制同一車輛在同一位置停泊多久，可能有人在車位停泊24小時，如霸佔貨車位做回收，令其他人無法使用，促局方修例堵塞漏洞。

陳美寶表示，要小心研究及平衡，避免影響駕車人士出行需要。