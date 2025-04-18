拆局｜咪錶「走數」成風日均收入$58　加價以外走多步防泊霸王車

咪錶泊位加價一倍，看起來幅度很多，實際上每節由2元加至4元，換言之時租16元，仍明顯低於停車場市價。誠然，咪錶用途是短暫泊車，與停車場定位不同，惟不少車主或店鋪長期霸咪錶，甚至不入錶泊「霸王車」。



翻查資料，前年政府的咪錶收入逾4億元，平均每日每個咪錶泊位收入僅58元，然而大部分錶位16小時開放，市區全日泊滿理應日均收入128元，即一半也沒有，令人聯想起「走數」的嚴重程度。咪錶加價一倍不等如庫房收入翻倍，多管齊下教育車主正確使用咪錶之餘，亦可仿傚內地設監控車牌系統，杜絕泊「霸王車」。



咪錶加價｜31年來無加價的咪錶收費，將由每15分鐘2元增至4元。（資料圖片）

每個咪錶日均收入僅$58

31年來無加價的咪錶收費，將由每15分鐘2元增至4元，換言之私家車泊車每小時最多花費16元。以加幅來看，高達一倍，但銀碼相對小，社會反應不如違泊罰款「牛肉乾」加價般大。

咪錶加價作為政府財赤下增加收入的招數，成效如何？要先看看過往咪錶收入。2023年全港大約有2萬個咪錶泊位，該年政府從咪錶獲取的收入約4億400萬元。數以億計的收入，看來對幫補財赤也可觀，但拆細數目來看，每天所有咪錶收入約110.7萬元，除開每個泊位平均每天收入58元。

咪錶加價｜31年來無加價的咪錶收費，將由每15分鐘2元增至4元。（資料圖片）

全港咪錶使用率90% 收入卻走漏一半？

58元是一個怎樣的概念？咪錶泊位主要周一至六朝八晚十二開放，周日和公眾假期朝十晚十。市區錶位往往非常緊張，如果全日泊滿16小時，每個泊位每天收入可有128元，然而目前每個泊位日均收入58元，即是一半也沒有。

或許部分咪錶泊位在偏遠地區，使用量遜於市區錶位，不過運輸及物流局最新數據顯示，2020年至2024年間，全港平均咪錶使用率已接近90%，個別繁忙地區更高達95%。以全日泊滿的錶位每天收入可有128元計算，打九折也應有115元。

咪錶加價｜31年來無加價的咪錶收費，將由每15分鐘2元增至4元。（資料圖片）

咪錶加價一倍等如庫房收入翻倍？先解決「走數」問題

咪錶泊位收入落差大的原因，在當局解釋加價的文件中，或許找到頭緒。局方提到現時咪錶收費低，不少駕駛者「兜圈」等候泊位，甚至長時間佔用，阻塞交通及妨礙其他駕駛者使用。誠然，目前部分駕駛者習慣「走數」不入錶，或者部分店鋪霸咪錶當私家泊位，往往要警察來抄牌才入錶。

雖然當局估計咪錶加價後，今個年度為政府帶來2.2億元額外收入，下個年度更高達約3.7億元，但咪錶加價一倍不等如庫房收入翻倍，多管齊下教育車主正確使用咪錶之餘，亦要想方法杜絕泊「霸王車」。

民建聯黃俊碩（黃浩謙攝）

黃俊碩：不應一刀切釐訂咪錶收費

曾經在立法會中關注咪錶收入的民建聯會計界議員黃俊碩，接受《香港01》訪問時說，咪錶加價至12元也「未必幫到件事」，相信長期霸咪錶的情況也會持續，變相用公共資源補貼人家做生意，直指問題在於「走數多」。

黃俊碩不贊成一刀切將咪錶收費增至4元，而是應該因應不同地區釐訂費用，「銅鑼灣同蝴蝶灣都係每15分鐘收2蚊，有無諗過都係浪費公共資源呢？」

香港汽車會會長李耀培認為，涉事輕型貨車司機並非完全做錯，但安全駕駛意識不足，反而拍片司機觸犯法例。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

仿傚深圳加強智能監控才是長遠之計？

事實上，深圳咪錶位都有監控車牌系統，令車主無法「走數」，加強智能監控有助公眾資源用得其所。汽車會永遠榮譽會長李耀培向《香港01》表示，深圳的電子咪錶已採用近十年，裝設感應器準確識別泊位中的車輛，又可以減少執法人手，相信香港要仿傚也不是難事，

宜家香港咪錶已經係Old Fashion，如果未來加到十蚊一節，啲人唔入錶又點跟呢？ 汽車會永遠榮譽會長李耀培

李耀培坦言，部分汽車會會員反映當咪錶位是停車場，遙控入錶又方便。他認為，長遠之計是加強宣傳教育車主，咪錶的用途是短暫泊車。

咪錶加價｜31年來無加價的咪錶收費，將由每15分鐘2元增至4元。（資料圖片）

以現在香港的物價，2元一節的咪錶泊車費，連麵包也買不到，即使加至4元，也不是一個大數目，多管齊下杜絕「霸王車」才是長遠之計。