牛肉乾加價｜咪錶加至每15分鐘$4　貨車巴士錶位免加　9招增車位

【牛肉乾 / 違例泊車 / 違例泊車定款罰款/交通違例定額罰款】政府今日（17日）向立法會提交交通違例事項定額罰款加價建議外，同時調高已31年沒調整的停車收費錶收費，建議是由現時每15分鐘2元調整至每15分鐘4元，即每小時最高收費為16元。



要注意的是，香港咪錶停車位可分為三類，即（i）供中型及重型貨車巴士、電單車 及單車以外的車輛停泊 ；(ii)供貨車停泊 及 (iii)供巴士停泊。今次收費調整，只涉及第一類，即貨車、巴士及旅遊巴士咪錶位收費維持不變。



針對泊車位不足問題，政府稱一直持續積極推展一系列短期及中長期措施，在情況允許下適度增加泊車位供應，包括增設夜間商用車輛泊車位及善用高架天橋橋底空間等。



政府4月17日向立法會提交調高停車收費錶收費建議，由現時每15分鐘2元調整至每15 分鐘4元，即每小時最高收費為16元。(資料圖片/潘思穎攝)

政府在加價建議文件指，停車位一般會豎立收費錶（俗稱「咪錶」）收取費用，目的是避免停車位被長期佔用，現時全港共設約1.1萬個咪錶。

全港共設約1.1萬個咪錶 繁忙地區使用率達95%

當局指，即使由2020年至2024年間，咪錶停車位增加超過10%，但咪錶的使用率已接近90%（全港平均）至95%（個別繁忙地區）。

咪錶收費31年沒調整 曾兩度向立法會建議加收費但未獲支持

政府又指，自1994年至今，咪錶停車位的最高收費定於每15分鐘2元。咪錶收費已31年沒有調整，期間綜合消費物價指數上漲了超過70%。政府過往曾於2001年及2018年兩度向立法會建議增加咪錶收費，但未獲支持。

政府指咪錶的使用率已接近90%（全港平均）至95%（個別繁忙地區）。（資料圖片/吳嘉俊攝）

最新，當局建議調高停車收費錶（供貨車、巴士及旅遊巴士停泊的車位除外）的最高收費，由每15分鐘2元調整至每15分鐘4元，即每小時最高收費為16元，以加快咪錶停車位的流轉。

咪錶收費調整後可為政府帶來3.7億元額外收入

當局指，調整後的收費水平會較接近由香港房屋委員會或運輸署管理的停車場的收費中位數，估計在2025-26及2026-27起可為政府分別帶來約2.2億及約3.7億元的額外收入。

違例泊車定額罰款為320元加至400元，而泊車位不足是車主的最大埋怨。(警方圖片)

當局提到，商用車輛負責客貨運輸，在物流業、旅遊業以至整體經濟方面擔當重要角色，在日常運作中對短期泊車位有實質需求。

貨車、巴士及旅遊巴士咪錶位收費維持不變

因此，政府提供泊車位的政策，是優先照顧和配合商用車輛的泊車需求，故建議貨車、巴士及旅遊巴士咪錶位收費維持不變。

政府4月17日向立法會提交交通違例事項定額罰款加價建議外，同時調高已31年沒調整的停車收費錶收費。（資料圖片/鄧海興攝）

善用高架天橋橋底空間等增泊車位

針對泊車位不足問題，政府稱一直持續積極推展一系列短期及中長期措施，在情況允許下適度增加泊車位供應，措施包括：

1/於合適地點增加路旁泊車位，包括停車收費錶

2/於合適的路旁地點劃設夜間商用車輛泊車位

3/善用高架天橋橋底空間劃設泊車位

4/與地政總署保持緊密聯繫，物色合適的用地用作短期租約停車場，並在合適的短期租約停車場的租約條款

5/在非辦公時間開放更多政府大樓的泊車位予公眾使用

6/鼓勵學校在非上課時間開放校舍供學生服務車輛停泊；

7/依據2021年8月修訂的《香港規劃標準與準則》(《準則》)所訂定的泊車位標準，要求新發展項目提供適當的泊車位。修訂後的《準則》增加了私人和資助房屋發展項目的私家車附屬泊車位數目，並增加資助房屋發展項目的商用車輛泊車位種類及數目，以及上落客貨處數目，並開放這些上落客貨處供大型商用車輛通宵泊車

8/遵循「一地多用」原則，在合適的「政府、機構或社區」設施及公共休憩用地項目中提供公眾泊車位

9/在合適的工務工程項目和短期租約停車場推展自動泊車系統，以增加泊車位密度並便利市民泊車

