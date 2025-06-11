李家超宴請歐盟各國駐港使節　冀促進多贏合作抗保護主義

行政長官李家超今日（11日）舉行午餐會，款待歐盟駐港辦事處主任及歐盟成員國駐港總領事。李家超形容歐盟是香港最重要的貿易夥伴之一，深信歐盟與香港擁有巨大潛力深化經貿和發展合作。



李家超今日與歐盟駐香港辦事處主任及15個歐盟成員國駐港總領事舉辦午餐會。（李家超FB）

李家超於facebook發文指，很高興為歐盟駐港辦事處主任及歐盟成員國駐港總領事舉辦午餐會，為雙方提供機會直接交流和分享看法，共同探討加強經貿和發展合作的新路徑。

李家超形容，歐盟一直是香港最重要的貿易夥伴之一。他強調，香港作爲「超級聯繫人」和「超級增值人」，擁有低稅率及簡單稅制、世界級基建、匯聚多元文化的人才庫，以及豐富的職業服務，是聯繫東西的理想門戶。

李家超今日與歐盟駐香港辦事處主任及15個歐盟成員國駐港總領事舉辦午餐會。（李家超FB）

李家超歡迎包括包括歐盟在內的全球企業來港，並開拓內地市場。

李家超又說，當今世界保護主義抬頭，地緣政治為世界帶來不確定性，但香港對多邊主義持有信心。他強調，合作而非孤立是全球貿易的成功關鍵，將繼續推動自由開放的貿易。

李家超今日與歐盟駐香港辦事處主任及15個歐盟成員國駐港總領事舉辦午餐會。（李家超FB）

歐盟駐香港辦事處主任盧效偉（李家超FB）

李家超指，香港將繼續是一個自由港，深信歐盟與香港擁有巨大潛力深化經貿和發展合作，協同發展雙方的優勢領域，達致多贏合作。