歐洲議會促歐盟取消香港特殊關稅待遇　港府斥野蠻、卑劣

歐洲議會通過一項無約束力的投票，要求歐盟撤銷對香港的特殊關稅待遇，並制裁特首李家超等官員。



特區政府斥議案內容失實和惡意污衊抹黑，表示堅決反對和強烈不滿，又強調無懼此等野蠻、卑劣行為。



政府總部（資料圖片)

本港47人案判決後，歐洲議會的議員計劃發動無約束力投票，內容包括要求歐盟撤銷香港的特殊關稅待遇、審視香港駐布魯塞爾經貿辦的地位，以及制裁李家超在內的香港官員。此外，亦包括凍結與香港政府的所有新談判，並限制可以用於鎮壓、監視和攔截通訊的技術和設備出口到香港。

這次決議以473票贊成、23票反對、98票棄權大比數通過，但議案不會改變歐盟的決策，而是一項政策建議。

美國在2020年取消香港的特殊待遇，而歐洲議會雖然多次批評香港的政策，但尚未制裁香港官員。

行政長官李家超。 （政府新聞處圖片）

香港特區對制裁嗤之以鼻

特區政府發言人指，強烈譴責任何基於無理、毫無事實根據的指控而向特區政府任何官員施加單方面制裁的建議。

發言人稱，很多普通法司法管轄區，包括美國、英國、加拿大等，都制定多部維護國家安全的法律。歐洲議會對此視而不見，大放厥詞，明目張膽地干涉中國內政和香港事務，是典型的卑劣政治操作和虛偽「雙重標準」。香港特區對制裁嗤之以鼻，無懼任何威嚇，會繼續堅定不移履行維護國家安全的責任，並強烈要求他們停止對有關案件的裁決作出任何不實的報道及惡意的抹黑。

發言人又指，香港與歐盟雙邊商品貿易額達5,100億元，任何破壞雙方本應互惠互利關係的惡意行徑，必定會損害歐盟及其企業的利益。而香港駐布魯塞爾經貿辦會繼續推廣香港的獨特優勢、說好香港故事，並在必要時駁斥不實報道和澄清誤解，在互利共贏的原則下，推動香港和歐盟經貿關係發展和不同方面的合作。