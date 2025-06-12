國安法五周年｜林定國：維護國安須做到三「不能」一「堅持」

《香港國安法》公布實施五周年專題展覽今日（6月12日）揭幕，律政司司長林定國表示，維護國家安全要做到三個「不能」與一個「堅持」，他期望市民可以透過展覽明白箇中意義。



律政司因應國安法實施五周年籌備了多項專題活動，除了展覽外，下周六（6月21日）亦會舉行論壇，消息指中央港澳辦主任夏寶龍屆時會親自出席。林定國接受本地報章訪問時強調，國安教育很重要，他認為近年市民對整體國家安全的概念和維護國安的意識已有明顯進步。展望未來，他強調維護國安的法律體系需要不斷完善，律政司會確保香港的法律與時俱進，足夠處理潛在的新型國安風險。



全國人大常委會在2020年6月30日表決通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》並列入香港基本法附件三，即日起實施。為配合《香港國安法》公布實施五周年，設於香港歷史博物館二樓的國家安全展覽廳推出專題展覽。

林定國： 不能忘記歷史、不能無視現實、不能袖手旁觀

林定國在開幕典禮上致辭，重申他就維護國安提出的三個「不能」和一個「堅持」，分別為不能忘記歷史、不能無視現實、不能袖手旁觀及堅持按照法治原則維護國家安全。

6月12日，律政司司長林定國與保安局局長鄧炳強出席《香港國安法》公布實施五周年專題展覽開幕典禮。（林定國facebook）

林定國指出，中國人的傳統教訓是「前事不忘，後事之師」。2019年的反修例風波不但令國家安全受到嚴重威脅，亦令誤以為理所當然的和平安定社會環境受到巨大破壞，「我們要謹記這個慘痛的教訓，時刻提醒自己絕對不可以讓歷史重演」。

關於「不能無視現實」，林定國表示，中國人的傳統智慧是居安思危，不可對問題視而不見、聽而不聞。他不點名批評美國企圖通過非法制裁手段和威脅干擾國安案件的正當司法程序、對實施零關稅的香港徵收非法關稅，指其突顯敵對國家和勢力不斷打壓國家發展，而香港在「一國兩制」下於國家發展中扮演獨特及不可取代的地位，亦是現時國家內最自由開放的地方，自然成為攻擊的目標。

在三個「不能」大前提下 堅持用法治原則維護國安

在「不能袖手旁觀」方面，林定國形容，中國人講究的是凡事要身體力行，不可光說不做，《香港國安法》第六條清楚指明，維護國家主權、統一和領土完整是全中國人民共同義務，在香港的任何機構、組織和個人都需要維護國安法律，不得從事危害國安行為和活動。

林定國表示，在三個「不能」的大前提下，必須有一個「堅持」，即《香港國安法》第五條明文規定的堅持按照法治原則維護國家安全。

6月12日，律政司司長林定國與保安局局長鄧炳強出席《香港國安法》公布實施五周年專題展覽開幕典禮。（林定國facebook）

受美國制裁 林定國：更有決心與動力做好維護國安工作

作為制定與執行香港維護國安法規的主要官員，林定國早前被美國政府列為制裁對象。林定國接受大公文匯傳媒集團訪問時表示，制裁令他意識到，有些國家真的會以不友善的行為，試圖讓香港不敢或者不願意維護國家安全，而要對抗這些行為，「我們就要以更大的決心和更大的動力來做好維護國家安全的工作」。

林定國強調，五年來，香港堅持以法治原則處理涉及國安罪行的案件，外部勢力的所謂「制裁」和干預司法，只會令大家更明白維護國家安全的重要性。