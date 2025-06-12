國安法五周年｜鄧炳強：迄今326人涉違反國安罪行被捕　165人定罪

6月30日是《香港國安法》頒佈實施五周年，設於香港歷史博物館的國家安全展覽廳今日（6月12日）起推出專題展覽。保安局局長鄧炳強在開幕典禮上透露，自國安法實施以來，共有326人涉嫌觸犯所有相關法例下違反國安行為，其中165人已被定罪。



鄧炳強致辭時表示，發展與安全是車之兩輪、鳥之兩翼，香港在一段長時間內對國安不設防，令外部勢力有機可乘，從2012年「反國教」、 2014年「非法佔中」、 2016年「旺角暴動」到 2019年「黑暴」與「顏色革命」，境外勢力不斷煽風點火，提供資源，危害香港管治，市民苦不堪言。

2020年6月30日，《香港國安法》在時任行政長官林鄭月娥簽署後正式生效。（政府新聞處）

全國人大常委會在2020年6月30日表決通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》並列入香港基本法附件三，即日起實施。鄧炳強表示，《香港國安法》填補了香港維護國安制度與執行方面的短板，但敵對勢力死心不息，香港不能忘記傷疤，需要時刻警愓國安風險。

鄧炳強：香港面對四大國安風險

鄧炳強列舉了香港當前面對的四大風險，包括：外部敵對勢力通過抺黑與制裁妄圖危害國家安全；潛逃海外反中亂港分子繼續從事危害國安行為，包括宣揚「港獨」；本土恐怖主義；別有用心人士繼續用假新聞假消息不停分化社會，煽動仇恨。

保安局局長鄧炳強出席《香港國安法》實施五周年專題展覽開幕典禮。（直播截圖）

國安舉報熱線實施四年半 收到逾90萬條舉報

香港警方根據國安法設立於國家安全處，並且於2020年11月開通「國家安全熱線」。鄧炳強接受《文匯報》訪問時指出，舉報熱線推出以來收到超過90萬條與國家安全相關的舉報信息。同時，政府通過修訂《職工會條例》和《社工註冊條例》等工作，從而防範外部勢力滲透，稍後還會推出指引幫助公職人員履職時恪守維護國家安全條例的要求。

鄧炳強強調，國家安全得來不易，特區政府會堅決履行維護國安責任，加強執法力度。他透露，截至2025年6月1日，在所有相關法例下涉及國家安全案件中，一共拘捕了 326人，其中165人已被定罪。

76人觸犯國安法定罪 6人觸犯國安條例定罪

保安局回覆《香港01》查詢時亦指出，在所有相關法律下，涉及涉嫌從事危害國家安全的行為和活動的案件當中，共326人被拘捕，當中有188人及5間公司被檢控，165人及一間公司已被定罪，包括已被判刑或正等候判刑的個案。

2024年3月19日，基本法23條立法的《維護國家安全條例草案》三讀通過。（梁鵬威攝/資料圖片）

上述數字當中，91人及4間公司已就《香港國安法》下的罪行被檢控，其中76人已被定罪。而就《維護國家安全條例》的罪行而言，8人被檢控，當中6人已被定罪。

為配合《香港國安法》公布實施五周年，設於香港歷史博物館二樓的國家安全展覽廳推出專題展覽。律政司司長林定國形容，展覽以現代創新方式展示維護國安的重要性、香港憲制責任及修例風波真相，彰顯維護國安全的重要性。展覽由今日上午10時起開放予公眾參觀。