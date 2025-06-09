國安法五周年｜港澳辦王振民：沒冤枉任何人　必要時將案件交內地

《港區國安法》實施五周年，中央港澳辦一局局長、清華大學法學院教授王振民今天（9日）憶起當初有人擔心《港區國安法》與普通法「水火不容」，形容現在看來是杞人憂天，「香港特區嚴格依法公正辦案，沒有冤枉任何一個人」，五年來有76人被定罪，反映《港區國安法》是「靶向治療、精準打擊」，必要時啟動《港區國安法》第55條。根據第55條，國安案件涉外國勢力介入等複雜情況，可移交內地處理。



王振民。（資料圖片）

王振民：港區國安法是《基本法》的延伸 沒修改和取代《基本法》

中國社會科學院在北京舉辦「一國兩制」學術研討會，出席的包括在港澳辦負責落實中央港澳政策工作的局長王振民。他致辭時說， 港區國安法實施5年以來，香港特區政府依法打擊極少數反中亂港分子，有力塑造維護國家安全的大勢和大局，推動香港迅速實現由亂到治，並走向由治及興的康莊大道，「一國兩制依然生機勃勃」。

王振民。（團結香港基金直播截圖）

王振民：必要時啟動《港區國安法》第55條將案件交內地

王振民說港區國安法是《基本法》的發展完善、補充和延伸，與《基本法》一脈相承、無縫銜接，「沒有修改《基本法》，更沒有取代《基本法》」，《基本法》仍然是中國憲法之下特區最重要的憲制性法律，與《港區國安法》同時在內地實施，必要時通過第55條的規定啟動國家層面的執行機制，因此《港區國安法》還要銜接內地的相關法律，對此作出了相應的規定，認為《港區國安法》也促進了整個國家安全法律制度的現代化。

根據《港區國安法》第55條，國安公署可對案件行使管轄權，條件包括（一）案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，香港特區管轄有困難；（二）出現香港特區政府無法有效執行本法的嚴重情況；（三）出現國家安全面臨重大現實威脅的情況，由香港特區政府或駐港國安公署提出，報中央人民政府批准。

王振民。（資料圖片／林若勤攝）

王振民：擔心港區國安法與普通法水火不容是杞人憂天

王振民認為《港區國安法》主要依託香港普通法制度來辦理國安案件，只按實際需要和情況，對香港的實體法和程序法做出最小變動，如保釋、陪審團、指定法官等，過去五年實踐證明切實可行，稱當初有人擔心《港區國安法》與普通法「水火不容」看來是杞人憂天。

香港特區嚴格依法公正辦案，沒有冤枉任何一個人。 中央港澳辦一局局長、清華大學法學院教授王振民

王振民。（資料圖片）

王振民：沒有《港區國安法》就不會有香港的明天

王振民形容《港區國安法》是一部「既剛烈又十分溫和」的法律，「香港特區嚴格依法公正辦案，沒有冤枉任何一個人」，五年來有76人定罪，最長刑期10年，稱國安法是「靶向治療、精準打擊」，依法懲治極少數人，香港國安執法、司法正當公正，切實保障人權自由。

沒有《香港國安法》就不會有香港的今天，也不會有香港的明天。 中央港澳辦一局局長、清華大學法學院教授王振民

王振民指必須堅定貫徹實施《港區國安法》，令香港未來繼續成為「既安全又自由、既安全又發展、既安全又開放」的國際大都會，走出一條一國兩制下維護國家安全的獨特道路。